https://ria.ru/20210616/zheneva-1737186713.html

Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу в Женеве

Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021

Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу в Женеве

Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу Ла Гранж, где через три с половиной часа начнётся встреча лидеров России и США, это произошло почти одновременно,... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:14

2021-06-16T11:14

2021-06-16T11:14

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

швейцария

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу Ла Гранж, где через три с половиной часа начнётся встреча лидеров России и США, это произошло почти одновременно, передаёт корреспондент РИА Новости.Журналисты зашли через одни ворота и прошли проверку безопасности. Однако далее их дороги разошлись - представителей российских СМИ направили в одну сторону, американских - в другую.Чтобы добраться до пресс-центра, журналистам пришлось пройти несколько кордонов безопасности, на каждом из них проверяли бейджи.И хотя пресс-центры для журналистов разные, в конечном итоге все они встретились около входа в дом, где пройдут переговоры. Телевизионные журналисты принялись сразу снимать стендапы, пишущие поспешили в пресс-центр. Там помимо кофе и чая предлагают мороженое, что весьма актуально при 30-градусной жаре, которая установилась в Женеве.Помимо крыльца, где состоится первая встреча лидеров России и США, а также колоннады из российско-американских флагов внимание представителей СМИ привлекли белки. Они, не обращая внимание на направленные на них объективы, продолжали прятать добычу в траву под огромными деревьями. Это вызвало поток шуток: кто-то предположил, что их привез американский пул из Вашингтона, в котором белок очень много, а кто-то решил, что белки зарывают секретные депеши.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737170587.html

россия

женева (город)

швейцария

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, в мире