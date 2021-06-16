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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/zheneva-1737186713.html
Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу в Женеве
Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021
Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу в Женеве
Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу Ла Гранж, где через три с половиной часа начнётся встреча лидеров России и США, это произошло почти одновременно,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:14
2021-06-16T11:14
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
швейцария
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу Ла Гранж, где через три с половиной часа начнётся встреча лидеров России и США, это произошло почти одновременно, передаёт корреспондент РИА Новости.Журналисты зашли через одни ворота и прошли проверку безопасности. Однако далее их дороги разошлись - представителей российских СМИ направили в одну сторону, американских - в другую.Чтобы добраться до пресс-центра, журналистам пришлось пройти несколько кордонов безопасности, на каждом из них проверяли бейджи.И хотя пресс-центры для журналистов разные, в конечном итоге все они встретились около входа в дом, где пройдут переговоры. Телевизионные журналисты принялись сразу снимать стендапы, пишущие поспешили в пресс-центр. Там помимо кофе и чая предлагают мороженое, что весьма актуально при 30-градусной жаре, которая установилась в Женеве.Помимо крыльца, где состоится первая встреча лидеров России и США, а также колоннады из российско-американских флагов внимание представителей СМИ привлекли белки. Они, не обращая внимание на направленные на них объективы, продолжали прятать добычу в траву под огромными деревьями. Это вызвало поток шуток: кто-то предположил, что их привез американский пул из Вашингтона, в котором белок очень много, а кто-то решил, что белки зарывают секретные депеши.
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россия
женева (город)
швейцария
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, в мире
Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу в Женеве
11:14 16.06.2021
 
© РИА Новости / Бастьен Галле / Перейти в фотобанкВилла Ла Грандж в Женеве, где пройдет саммит президентов России и США
Вилла Ла Грандж в Женеве, где пройдет саммит президентов России и США - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Бастьен Галле
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Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу Ла Гранж в Женеве, где стартует саммит Россия — США

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу Ла Гранж, где через три с половиной часа начнётся встреча лидеров России и США, это произошло почти одновременно, передаёт корреспондент РИА Новости.
Журналисты зашли через одни ворота и прошли проверку безопасности. Однако далее их дороги разошлись - представителей российских СМИ направили в одну сторону, американских - в другую.
Чтобы добраться до пресс-центра, журналистам пришлось пройти несколько кордонов безопасности, на каждом из них проверяли бейджи.
И хотя пресс-центры для журналистов разные, в конечном итоге все они встретились около входа в дом, где пройдут переговоры. Телевизионные журналисты принялись сразу снимать стендапы, пишущие поспешили в пресс-центр. Там помимо кофе и чая предлагают мороженое, что весьма актуально при 30-градусной жаре, которая установилась в Женеве.
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 09:17Саммит Путина и Байдена
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Помимо крыльца, где состоится первая встреча лидеров России и США, а также колоннады из российско-американских флагов внимание представителей СМИ привлекли белки. Они, не обращая внимание на направленные на них объективы, продолжали прятать добычу в траву под огромными деревьями. Это вызвало поток шуток: кто-то предположил, что их привез американский пул из Вашингтона, в котором белок очень много, а кто-то решил, что белки зарывают секретные депеши.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)ШвейцарияСШАВ мире
 
 
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