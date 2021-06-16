https://ria.ru/20210616/zheneva-1737186713.html
Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу в Женеве
Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021
Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу в Женеве
Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу Ла Гранж, где через три с половиной часа начнётся встреча лидеров России и США, это произошло почти одновременно,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:14
2021-06-16T11:14
2021-06-16T11:14
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
швейцария
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737180209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91fe6e9c924eb90d6379835f17e0c3d4.jpg
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу Ла Гранж, где через три с половиной часа начнётся встреча лидеров России и США, это произошло почти одновременно, передаёт корреспондент РИА Новости.Журналисты зашли через одни ворота и прошли проверку безопасности. Однако далее их дороги разошлись - представителей российских СМИ направили в одну сторону, американских - в другую.Чтобы добраться до пресс-центра, журналистам пришлось пройти несколько кордонов безопасности, на каждом из них проверяли бейджи.И хотя пресс-центры для журналистов разные, в конечном итоге все они встретились около входа в дом, где пройдут переговоры. Телевизионные журналисты принялись сразу снимать стендапы, пишущие поспешили в пресс-центр. Там помимо кофе и чая предлагают мороженое, что весьма актуально при 30-градусной жаре, которая установилась в Женеве.Помимо крыльца, где состоится первая встреча лидеров России и США, а также колоннады из российско-американских флагов внимание представителей СМИ привлекли белки. Они, не обращая внимание на направленные на них объективы, продолжали прятать добычу в траву под огромными деревьями. Это вызвало поток шуток: кто-то предположил, что их привез американский пул из Вашингтона, в котором белок очень много, а кто-то решил, что белки зарывают секретные депеши.
https://ria.ru/20210616/sammit-1737170587.html
россия
женева (город)
швейцария
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737180209_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_4dded5afa58bfb2a1affa9eb4d0570e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, в мире
Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу в Женеве
Пулы Кремля и Белого дома приехали на виллу Ла Гранж в Женеве, где стартует саммит Россия — США