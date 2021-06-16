https://ria.ru/20210616/zelenskiy-1737311515.html

Зеленский по-русски ответил на вопрос о Путине

Зеленский по-русски ответил на вопрос о Путине - РИА Новости, 17.06.2021

Зеленский по-русски ответил на вопрос о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке во время беседы с иностранными журналистами. Текст интервью опубликован на... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-16T20:49

2021-06-16T20:49

2021-06-17T00:24

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке во время беседы с иностранными журналистами. Текст интервью опубликован на официальном сайте главы государства. На прошлой неделе российский президент заявил, что ему "есть о чем поговорить с Владимиром Зеленским". Путин подчеркнул, что в двусторонних отношениях накопилось много проблем, требующих обсуждения. "У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали", — сказал Зеленский.Он отметил, что у России и Украины общая история и русские люди не хотят войны.По его мнению, российская сторона "оттягивает" начало переговоров. Он отметил, что на встрече с Путиным может быть только одна тема для обсуждения — конфликт в Донбассе. При этом Зеленский выразил уверенность, что его встреча с Путиным "неизбежна".

https://ria.ru/20210611/ukraina-1736704109.html

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россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире