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Зеленский по-русски ответил на вопрос о Путине
Зеленский по-русски ответил на вопрос о Путине - РИА Новости, 17.06.2021
Зеленский по-русски ответил на вопрос о Путине
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке во время беседы с иностранными журналистами. Текст интервью опубликован на... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-16T20:49
2021-06-17T00:24
россия
владимир зеленский
владимир путин
украина
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке во время беседы с иностранными журналистами. Текст интервью опубликован на официальном сайте главы государства. На прошлой неделе российский президент заявил, что ему "есть о чем поговорить с Владимиром Зеленским". Путин подчеркнул, что в двусторонних отношениях накопилось много проблем, требующих обсуждения. "У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали", — сказал Зеленский.Он отметил, что у России и Украины общая история и русские люди не хотят войны.По его мнению, российская сторона "оттягивает" начало переговоров. Он отметил, что на встрече с Путиным может быть только одна тема для обсуждения — конфликт в Донбассе. При этом Зеленский выразил уверенность, что его встреча с Путиным "неизбежна".
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россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире
Зеленский по-русски ответил на вопрос о Путине
20:49 16.06.2021 (обновлено: 00:24 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Зеленский обратился к Путину на русском из-за Донбасса

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке во время беседы с иностранными журналистами. Текст интервью опубликован на официальном сайте главы государства.
На прошлой неделе российский президент заявил, что ему "есть о чем поговорить с Владимиром Зеленским". Путин подчеркнул, что в двусторонних отношениях накопилось много проблем, требующих обсуждения.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 22:23
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"У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали", — сказал Зеленский.
Он отметил, что у России и Украины общая история и русские люди не хотят войны.
"У нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чем адженда", добавил президент Украины.
По его мнению, российская сторона "оттягивает" начало переговоров. Он отметил, что на встрече с Путиным может быть только одна тема для обсуждения — конфликт в Донбассе. При этом Зеленский выразил уверенность, что его встреча с Путиным "неизбежна".
 
РоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
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