Зеленский выдвинул России и Европе ультиматум по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Зеленский потребовал от ЕС и России возвращение территорий в обмен на "Северный поток — 2"
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода "Северный поток – 2". Об этом он сообщил в интервью западным журналистам, опубликованном на сайте Офиса президента.
"Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности – это возвращение наших территорий", – отметил он.
Отвечая на вопрос о том, какую компенсацию Украина хочет от России и Запада, Зеленский заявил, что рассчитывает на прекращение войны, спокойствие и стабильность, возвращение контроля над территориями и энергетическую безопасность. В противном случае Киев "будет бороться за свою государственность и против "Северного потока — 2", не взирая на то, нравится это Европе или нет, подчеркнул он.
Президент уточнил, что и сам не верит, что эта позиция позволит "вернуть" Крым и Донбасс.
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"Мы не можем благодаря одному вопросу решить все те кейсы, о которых я говорил", — отметил он.
"Я говорю это не к тому, чтобы умирали другие люди, из европейских стран или из США. <…> Только мы конкретными шагами, а не только на словах, отстаиваем эти принципы много лет", — посетовал он.
Зеленский ранее уже поднимал вопрос о противодействии строительству газопровода. Украинский президент назвал проект вызовом в сфере безопасности для Украины, и заявил, что его введение в эксплуатацию недопустимо.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.