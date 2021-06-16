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Зеленский выдвинул России и Европе ультиматум по "Северному потоку — 2"
Зеленский выдвинул России и Европе ультиматум по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 16.06.2021
Зеленский выдвинул России и Европе ультиматум по "Северному потоку — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода "Северный поток – 2". Об этом... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:28
2021-06-16T16:28
северный поток — 2
евросоюз
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода "Северный поток – 2". Об этом он сообщил в интервью западным журналистам, опубликованном на сайте Офиса президента.Зеленский пожаловался, что если трубопровод введут в эксплуатацию, то Россия может принудить Украину к прямому диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса. По его мнению, Москва "всех переигрывает" в вопросе "Северного потока — 2"."Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности – это возвращение наших территорий", – отметил он.Отвечая на вопрос о том, какую компенсацию Украина хочет от России и Запада, Зеленский заявил, что рассчитывает на прекращение войны, спокойствие и стабильность, возвращение контроля над территориями и энергетическую безопасность. В противном случае Киев "будет бороться за свою государственность и против "Северного потока — 2", не взирая на то, нравится это Европе или нет, подчеркнул он.Президент уточнил, что и сам не верит, что эта позиция позволит "вернуть" Крым и Донбасс."Мы не можем благодаря одному вопросу решить все те кейсы, о которых я говорил", — отметил он.Один из журналистов поинтересовался, как Украина собирается давить на западные страны, чтобы они для нее что-то сделали. Однако Зеленский затруднился ответить на этот вопрос. По его словам, несправедливо, что украинцы гибнут за принципы Евросоюза и НАТО. Зеленский ранее уже поднимал вопрос о противодействии строительству газопровода. Украинский президент назвал проект вызовом в сфере безопасности для Украины, и заявил, что его введение в эксплуатацию недопустимо.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
https://ria.ru/20210608/bundestag-1736175326.html
https://ria.ru/20210608/ukraina-1736059894.html
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северный поток — 2, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире
Зеленский выдвинул России и Европе ультиматум по "Северному потоку — 2"
16:28 16.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Зеленский потребовал от ЕС и России возвращение территорий в обмен на "Северный поток — 2"

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода "Северный поток – 2". Об этом он сообщил в интервью западным журналистам, опубликованном на сайте Офиса президента.
Зеленский пожаловался, что если трубопровод введут в эксплуатацию, то Россия может принудить Украину к прямому диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса. По его мнению, Москва "всех переигрывает" в вопросе "Северного потока — 2".
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"Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности – это возвращение наших территорий", – отметил он.
Отвечая на вопрос о том, какую компенсацию Украина хочет от России и Запада, Зеленский заявил, что рассчитывает на прекращение войны, спокойствие и стабильность, возвращение контроля над территориями и энергетическую безопасность. В противном случае Киев "будет бороться за свою государственность и против "Северного потока — 2", не взирая на то, нравится это Европе или нет, подчеркнул он.
Президент уточнил, что и сам не верит, что эта позиция позволит "вернуть" Крым и Донбасс.
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"Мы не можем благодаря одному вопросу решить все те кейсы, о которых я говорил", — отметил он.
Один из журналистов поинтересовался, как Украина собирается давить на западные страны, чтобы они для нее что-то сделали. Однако Зеленский затруднился ответить на этот вопрос. По его словам, несправедливо, что украинцы гибнут за принципы Евросоюза и НАТО.
"Я говорю это не к тому, чтобы умирали другие люди, из европейских стран или из США. <…> Только мы конкретными шагами, а не только на словах, отстаиваем эти принципы много лет", — посетовал он.
Зеленский ранее уже поднимал вопрос о противодействии строительству газопровода. Украинский президент назвал проект вызовом в сфере безопасности для Украины, и заявил, что его введение в эксплуатацию недопустимо.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
 
Северный поток — 2ЕвросоюзВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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