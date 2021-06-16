https://ria.ru/20210616/zelenskiy-1737254329.html

Зеленский выдвинул России и Европе ультиматум по "Северному потоку — 2"

Зеленский выдвинул России и Европе ультиматум по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 16.06.2021

Зеленский выдвинул России и Европе ультиматум по "Северному потоку — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода "Северный поток – 2". Об этом... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:28

2021-06-16T16:28

2021-06-16T16:28

северный поток — 2

евросоюз

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода "Северный поток – 2". Об этом он сообщил в интервью западным журналистам, опубликованном на сайте Офиса президента.Зеленский пожаловался, что если трубопровод введут в эксплуатацию, то Россия может принудить Украину к прямому диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса. По его мнению, Москва "всех переигрывает" в вопросе "Северного потока — 2"."Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности – это возвращение наших территорий", – отметил он.Отвечая на вопрос о том, какую компенсацию Украина хочет от России и Запада, Зеленский заявил, что рассчитывает на прекращение войны, спокойствие и стабильность, возвращение контроля над территориями и энергетическую безопасность. В противном случае Киев "будет бороться за свою государственность и против "Северного потока — 2", не взирая на то, нравится это Европе или нет, подчеркнул он.Президент уточнил, что и сам не верит, что эта позиция позволит "вернуть" Крым и Донбасс."Мы не можем благодаря одному вопросу решить все те кейсы, о которых я говорил", — отметил он.Один из журналистов поинтересовался, как Украина собирается давить на западные страны, чтобы они для нее что-то сделали. Однако Зеленский затруднился ответить на этот вопрос. По его словам, несправедливо, что украинцы гибнут за принципы Евросоюза и НАТО. Зеленский ранее уже поднимал вопрос о противодействии строительству газопровода. Украинский президент назвал проект вызовом в сфере безопасности для Украины, и заявил, что его введение в эксплуатацию недопустимо.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.

https://ria.ru/20210608/bundestag-1736175326.html

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736059894.html

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северный поток — 2, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире