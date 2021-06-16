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https://ria.ru/20210616/zaklyuchennye-1737264969.html
ФСИН направила в МИД данные 17 заключенных из США, заявила Меркачева
ФСИН направила в МИД данные 17 заключенных из США, заявила Меркачева - РИА Новости, 16.06.2021
ФСИН направила в МИД данные 17 заключенных из США, заявила Меркачева
Член Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева утверждает, что ведомство передало в МИД РФ список из 17 граждан США, находящихся под стражей в России,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:15
2021-06-16T17:26
саммит путина и байдена
россия
онк
ева меркачева
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
сша
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Член Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева утверждает, что ведомство передало в МИД РФ список из 17 граждан США, находящихся под стражей в России, возможно, для дальнейшего обмена, одним из первых кандидатов может стать осуждённый в РФ американский студент Тревор Рид.Она добавила, что, возможно, списки были поданы для дальнейшего обмена заключёнными, о котором в интервью американскому телеканалу NBC говорил президент РФ Владимир Путин.Кроме того, Меркачева отметила, что американский студент Тревор Рид может стать одним из первых кандидатов на обмен, судя по словам президента РФ в интервью.Ранее Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между РФ и США, но американская сторона пока эту тему не поднимала. Кроме того, российский лидер назвал Рида "возмутителем спокойствия" и "пьяницей", который "напился в стельку и начал драку".В России Рид осуждён на 9 лет.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.
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россия, онк, ева меркачева, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сша
ФСИН направила в МИД данные 17 заключенных из США, заявила Меркачева
17:15 16.06.2021 (обновлено: 17:26 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновИсправительная колония общего режима
Исправительная колония общего режима - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов

Меркачева не исключила, что ФСИН направила данные 17 заключенных из США для будущего обмена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Член Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева утверждает, что ведомство передало в МИД РФ список из 17 граждан США, находящихся под стражей в России, возможно, для дальнейшего обмена, одним из первых кандидатов может стать осуждённый в РФ американский студент Тревор Рид.
"ФСИН РФ передала в МИД РФ список граждан США, находящихся в СИЗО и колониях в России. В настоящий момент у нас в стране всего лишь 17 американцев находятся под стражей", - заявила РИА Новости Меркачева.
Она добавила, что, возможно, списки были поданы для дальнейшего обмена заключёнными, о котором в интервью американскому телеканалу NBC говорил президент РФ Владимир Путин.
Кроме того, Меркачева отметила, что американский студент Тревор Рид может стать одним из первых кандидатов на обмен, судя по словам президента РФ в интервью.
Ранее Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между РФ и США, но американская сторона пока эту тему не поднимала. Кроме того, российский лидер назвал Рида "возмутителем спокойствия" и "пьяницей", который "напился в стельку и начал драку".
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В России Рид осуждён на 9 лет.
По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.
Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.
Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияОНКЕва МеркачеваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)США
 
 
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