https://ria.ru/20210616/zaklyuchennye-1737264969.html

ФСИН направила в МИД данные 17 заключенных из США, заявила Меркачева

ФСИН направила в МИД данные 17 заключенных из США, заявила Меркачева - РИА Новости, 16.06.2021

ФСИН направила в МИД данные 17 заключенных из США, заявила Меркачева

Член Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева утверждает, что ведомство передало в МИД РФ список из 17 граждан США, находящихся под стражей в России,... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:15

2021-06-16T17:15

2021-06-16T17:26

саммит путина и байдена

россия

онк

ева меркачева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594511556_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_5d863c67aedcd94a86d1aa9cb6433904.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Член Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева утверждает, что ведомство передало в МИД РФ список из 17 граждан США, находящихся под стражей в России, возможно, для дальнейшего обмена, одним из первых кандидатов может стать осуждённый в РФ американский студент Тревор Рид.Она добавила, что, возможно, списки были поданы для дальнейшего обмена заключёнными, о котором в интервью американскому телеканалу NBC говорил президент РФ Владимир Путин.Кроме того, Меркачева отметила, что американский студент Тревор Рид может стать одним из первых кандидатов на обмен, судя по словам президента РФ в интервью.Ранее Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что может рассмотреть обмен заключенными между РФ и США, но американская сторона пока эту тему не поднимала. Кроме того, российский лидер назвал Рида "возмутителем спокойствия" и "пьяницей", который "напился в стельку и начал драку".В России Рид осуждён на 9 лет.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.

https://ria.ru/20210210/vodka-1596824916.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, онк, ева меркачева, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сша