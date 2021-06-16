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Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России
Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России - РИА Новости, 16.06.2021
Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике новую стратегию Евросоюза в отношении России. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T08:38
2021-06-16T08:38
2021-06-16T08:38
россия
жозеп боррель
мария захарова
брюссель
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике новую стратегию Евросоюза в отношении России.Она напомнила, что данная внешнеполитическая стратегия, подготовленная главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к саммиту ЕС в Брюсселе 24-25 июня, будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.
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россия, жозеп боррель, мария захарова, брюссель, евросоюз, в мире
Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России
Мария Захарова раскритиковала новую внешнеполитическую стратегию Евросоюза в отношении России