Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210616/yemen-1737156065.html
Хуситы заявили о готовности к переговорам с арабской коалицией
Хуситы заявили о готовности к переговорам с арабской коалицией - РИА Новости, 16.06.2021
Хуситы заявили о готовности к переговорам с арабской коалицией
Правящая на севере Йемена группировка шиитских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" заявила о готовности начать на территории Катара переговоры об урегулировании с... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T01:41
2021-06-16T01:41
йемен
катар
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151035/79/1510357928_0:618:4584:3197_1920x0_80_0_0_b88b22dd3341a278c24e72acf8d1c245.jpg
ДОХА, 16 июн - РИА Новости. Правящая на севере Йемена группировка шиитских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" заявила о готовности начать на территории Катара переговоры об урегулировании с арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, сообщил член Высшего политического совета движения Мухаммед Али аль-Хуси.На прошлой неделе делегация офиса султана Омана посетила столицу Йемена в рамках интенсивных дипломатических шагов, которые Маскат предпринимает в поддержку усилий ООН по прекращению войны на йеменской территории. Во время визита делегации, который длился около недели, они встретились с лидером группировки "Ансар Аллах" Абдель Маликом аль-Хуси.В минувшую пятницу глава делегации на переговорах от хуситов Мухаммед Абдель Салам заявил после завершения визита оманской делегации, что движение "представило возможное видение прекращения агрессии и снятия блокады северного Йемена, начиная с гуманитарной операции".Хуситы требуют от ведущей против них военные действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией прекратить военные действия в Йемене и снять блокаду вокруг северного Йемена под их контролем.Йемен уже почти семь лет является ареной сражений между группировкой "Ансар Аллах" и союзными ей силами, с одной стороны, и йеменской армией, подконтрольной международному признанному правительству, которую поддерживает арабская коалиция, - с другой.
https://ria.ru/20210610/obstrel-1736547115.html
https://ria.ru/20210401/yemen-1603791619.html
йемен
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151035/79/1510357928_0:0:4512:3384_1920x0_80_0_0_df3207484eafdd03e45dcd9b99a8b016.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
йемен, катар, в мире
Хуситы заявили о готовности к переговорам с арабской коалицией
01:41 16.06.2021
 
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© AP Photo / Hani Mohammed

Хуситы заявили о готовности начать переговоры с арабской коалицией на территории Катара

Читать ria.ru в
ДОХА, 16 июн - РИА Новости. Правящая на севере Йемена группировка шиитских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" заявила о готовности начать на территории Катара переговоры об урегулировании с арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, сообщил член Высшего политического совета движения Мухаммед Али аль-Хуси.
"Если начавшие агрессию страны (арабская коалиция в Йемене - ред.) положительно откликнутся на ответ Абдель Малика аль-Хуси на послание султана Омана, не думаю, что у нас есть какие-либо возражения против проведения переговоров в Катаре для завершения урегулирования, если с этим согласно руководство этих стран", - написал аль-Хуси в своем аккаунте в Twitter.
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 21:54
СМИ сообщили о гибели трех человек при обстреле хуситами в Йемене
На прошлой неделе делегация офиса султана Омана посетила столицу Йемена в рамках интенсивных дипломатических шагов, которые Маскат предпринимает в поддержку усилий ООН по прекращению войны на йеменской территории. Во время визита делегации, который длился около недели, они встретились с лидером группировки "Ансар Аллах" Абдель Маликом аль-Хуси.
В минувшую пятницу глава делегации на переговорах от хуситов Мухаммед Абдель Салам заявил после завершения визита оманской делегации, что движение "представило возможное видение прекращения агрессии и снятия блокады северного Йемена, начиная с гуманитарной операции".
Хуситы требуют от ведущей против них военные действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией прекратить военные действия в Йемене и снять блокаду вокруг северного Йемена под их контролем.
Йемен уже почти семь лет является ареной сражений между группировкой "Ансар Аллах" и союзными ей силами, с одной стороны, и йеменской армией, подконтрольной международному признанному правительству, которую поддерживает арабская коалиция, - с другой.
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 14:15
Йеменские мятежники-хуситы заявили о нанесении ударов по Эр-Рияду
 
ЙеменКатарВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:05Американский политик рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
09:00Цена дизельного топлива побила исторический рекорд
09:00Майкл Суэнвик: пандемия непредсказуемо изменит мир научной фантастики
08:57Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России
08:51Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ
08:40Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель
08:38Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России
08:33СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
08:24Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла
08:13В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар
07:52Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране
07:32Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО
07:26В России разработают новый вариант Су-57
07:11Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
07:08Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей
07:02Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер
06:26Тела супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье, нашли
06:16Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами
06:07"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам
06:03ВТБ не ждет перегрева рынка ипотеки из-за продления госпрограммы
Лента новостейМолния