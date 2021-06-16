https://ria.ru/20210616/yemen-1737156065.html

Хуситы заявили о готовности к переговорам с арабской коалицией

Хуситы заявили о готовности к переговорам с арабской коалицией - РИА Новости, 16.06.2021

Хуситы заявили о готовности к переговорам с арабской коалицией

Правящая на севере Йемена группировка шиитских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" заявила о готовности начать на территории Катара переговоры об урегулировании с... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T01:41

2021-06-16T01:41

2021-06-16T01:41

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катар

в мире

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ДОХА, 16 июн - РИА Новости. Правящая на севере Йемена группировка шиитских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" заявила о готовности начать на территории Катара переговоры об урегулировании с арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, сообщил член Высшего политического совета движения Мухаммед Али аль-Хуси.На прошлой неделе делегация офиса султана Омана посетила столицу Йемена в рамках интенсивных дипломатических шагов, которые Маскат предпринимает в поддержку усилий ООН по прекращению войны на йеменской территории. Во время визита делегации, который длился около недели, они встретились с лидером группировки "Ансар Аллах" Абдель Маликом аль-Хуси.В минувшую пятницу глава делегации на переговорах от хуситов Мухаммед Абдель Салам заявил после завершения визита оманской делегации, что движение "представило возможное видение прекращения агрессии и снятия блокады северного Йемена, начиная с гуманитарной операции".Хуситы требуют от ведущей против них военные действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией прекратить военные действия в Йемене и снять блокаду вокруг северного Йемена под их контролем.Йемен уже почти семь лет является ареной сражений между группировкой "Ансар Аллах" и союзными ей силами, с одной стороны, и йеменской армией, подконтрольной международному признанному правительству, которую поддерживает арабская коалиция, - с другой.

https://ria.ru/20210610/obstrel-1736547115.html

https://ria.ru/20210401/yemen-1603791619.html

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йемен, катар, в мире