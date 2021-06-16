Министр обороны Колумбии назвал взрыв заминированного автомобиля терактом
Министр обороны Колумбии назвал взрыв автомобиля на территории военной части терактом
МЕХИКО, 16 июн - РИА Новости. Министр обороны Колумбии Диего Молано назвал терактом взрыв заминированного автомобиля в расположении войсковой части в городе Кукута на севере страны; по его данным, в результате инцидента получили ранения 36 военнослужащих.
"Категорически осуждаем террористический акт, направленный против солдат этой бригады... 36 человек получили ранения, трое из них пострадали серьезно", - сообщил Молано на брифинге, который транслировался на странице минобороны в Facebook.
По словам министра, в середине дня на территорию 30-й армейской бригады в Кукуте въехал белый джип Toyota, в котором находились два человека. Спустя пять минут в автомобиле сработало взрывное устройство небольшой силы, которое привлекло внимание персонала части. Еще через две минуты был подорван второй, основной заряд, который серьезно повредил расположенные вокруг автомобили и здания.
"Изначальная гипотеза говорит, что за этим безумным злодеянием стоит "Армия национального освобождения". Кроме того, расследуется возможное участие в этих событиях местных подразделений "Революционных вооруженных сил Колумбии", - добавил Молано.
Расследовать происшествие военным помогают следственные подразделения полиции и прокуратура. Президент Колумбии Иван Дуке сообщил в социальных сетях, что также вылетел в Кукуту, чтобы лично оценить обстановку в 30-й бригаде и провести встречу с руководством силовых структур, властями города и департамента Норте-де-Сантандер.
Аналогичный теракт с использованием заминированного автомобиля произошел на западе Колумбии в марте, тогда при взрыве пострадали 43 человека. Власти также называли возможными исполнителями повстанческие организации "Армия национального освобождения" и "Революционные вооруженные силы Колумбии".
Повстанческая "Армия национального освобождения" Колумбии (АНО/ELN) состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной группировкой в стране после "Революционных вооруженных сил Колумбии". Колумбия, США и ЕС причисляют ELN к террористическим организациям.
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