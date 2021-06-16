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Советский дипломат рассказал, как проходила встреча Горбачева и Рейгана

Советский дипломат рассказал, как проходила встреча Горбачева и Рейгана - РИА Новости, 16.06.2021

Советский дипломат рассказал, как проходила встреча Горбачева и Рейгана

Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе на фоне встречи президентов США и России в Женеве РИА Новости о том, как проходила встреча генерального... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:50

2021-06-16T15:50

2021-06-16T15:50

россия

кпсс

рональд рейган

джо байден

владимир путин

женева (город)

оон

сша

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе на фоне встречи президентов США и России в Женеве РИА Новости о том, как проходила встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в 1985 году.Саммит СССР-США 1985 года также проходил в Женеве. Орджоникидзе считает Швейцарию удачным местом для проведения подобных переговоров и приветствует такой же выбор для встречи Владимира Путина и Джо Байдена.Как вспоминает дипломат, в плане организации встречи Горбачева и Рейгана по линии МИД сложностей не было. "Встреча была стандартная, никаких особых отклонений в ту или иную сторону я не припомню", - сказал он, отметив, что такого рода встречи всегда сопряжены с колоссальным напряжением, в том числе для организаторов."Горбачев встречался с Рейганом один на один, довольно долго разговаривал. Главы государств - они тоже люди, чувствуют взаимопонимание, какую-то симпатию или антипатию. Почему я считаю невозможным дипломатию в онлайн-формате? Потому что дипломатия делается людьми, в ходе их встречи: как задастся разговор, насколько стороны понимают друг друга, доброжелательны, насколько у них сложились отношения. От этого очень много зависит. Иногда вроде и позиции политически разные, а отношения складываются, а иногда и наоборот", - рассказал Орджоникидзе. По мнению эксперта, встреча один на один обеспечивает "более прямой и откровенный разговор", хотя без присутствия переводчика зачастую не обойтись.По словам Орджоникидзе, услугами переводчика, который долго работал с Брежневым, а потом и с Горбачевым, остались довольны. "Это все сотрудники МИД, которые пользуются особым доверием, и люди, которые умеют держать язык за зубами", - пояснил эксперт.Он подчеркнул, что атмосфера на встрече была достаточно расслабленной. "Горбачев старался всему миру понравиться, особенно западному, поэтому обстановка была дружески расслабленная. Отношения шли по нарастающей, на улучшение, это и заявлялось неоднократно. Мы сдавали наши позиции, они были счастливы. А теперь не сдаем, они далеко не счастливы", - сказал Орджоникидзе.Ранее в Кремле отмечали, что переговоры Путина и Байдена будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Накануне знакомый с ходом подготовки встречи источник сообщил РИА Новости о том, что они рассчитаны на 4 часа 45 минут.

https://ria.ru/20210609/bayden-1736193818.html

россия

женева (город)

сша

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Первое рукопожатие Путина и Байдена Первое рукопожатие. Женева 2021-06-16T15:50 true PT0M19S

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россия, кпсс, рональд рейган, джо байден, владимир путин, женева (город), оон, сша, в мире