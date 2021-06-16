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Новости Подмосковья
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Подмосковные жители выберут места для станций контроля чистоты воздуха
Подмосковные жители выберут места для станций контроля чистоты воздуха - РИА Новости, 16.06.2021
Подмосковные жители выберут места для станций контроля чистоты воздуха
В Московской области на региональном портале "Добродел" стартовало голосование по выбору мест для станций контроля чистоты воздуха. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:43
2021-06-16T17:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Московской области на региональном портале "Добродел" стартовало голосование по выбору мест для станций контроля чистоты воздуха. Об этом сообщил телеканал "360".Зампред регионального правительства Андрей Разин обозначил важность голосования для разработки планов установки станций. Он отметил два главных критерия при выборе локаций. Первый момент – обращения жителей, исходя из которых строятся маршруты мобильных лабораторий. Второй момент – мониторинг в тех зонах, где располагаются объекты негативного влияния на окружающую среду. Всего в области насчитывается порядка 100 таких станций. Они были установлены по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и в рамках соглашения с московским правительством.
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московская область (подмосковье)

Подмосковные жители выберут места для станций контроля чистоты воздуха

17:43 16.06.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовСотрудник проводит химический анализ проб воздуха
Сотрудник проводит химический анализ проб воздуха - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Московской области на региональном портале "Добродел" стартовало голосование по выбору мест для станций контроля чистоты воздуха. Об этом сообщил телеканал "360".
Зампред регионального правительства Андрей Разин обозначил важность голосования для разработки планов установки станций. Он отметил два главных критерия при выборе локаций.
Первый момент – обращения жителей, исходя из которых строятся маршруты мобильных лабораторий. Второй момент – мониторинг в тех зонах, где располагаются объекты негативного влияния на окружающую среду.
Всего в области насчитывается порядка 100 таких станций. Они были установлены по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и в рамках соглашения с московским правительством.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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