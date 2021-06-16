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Байден ответил на вопрос о новой холодной войне

Байден ответил на вопрос о новой холодной войне - РИА Новости, 16.06.2021

Байден ответил на вопрос о новой холодной войне

Президент США Джо Байден сообщил, что сказал российскому президенту Владимиру Путину на переговорах, что новая холодная война не в интересах Вашингтона и... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T20:41

2021-06-16T20:41

2021-06-16T22:20

джо байден

владимир путин

женева (город)

в мире

саммит путина и байдена

россия

сша

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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что сказал российскому президенту Владимиру Путину на переговорах, что новая холодная война не в интересах Вашингтона и Москвы."Я сказал ему, наши поколения имеют разницу в десять лет… в интересы ни вашей, ни нашей страны не входит оказаться в ситуации, которая бы стала новой холодной войной", — сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером."И я искренне верю, что он понимает это", — отметил президент США.Саммит президентов США прошел в среду в Женеве. Он состоял из двух частей: в узком составе и расширенном. После переговоров оба лидера провели пресс-конференции. Путин, говоря о встрече с президентом США, отметил, что разговор состоялся конструктивным, с обеих сторон было проявлено желание искать сближение позиций.

https://ria.ru/20210616/kosachev-1737305743.html

женева (город)

россия

сша

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Байден о Путине: "Я не думаю, что он хочет холодной войны с США" Президент США Джо Байден дал пресс-конференцию по итогам встречи с Владимиром Путиным и заявил, что считает, что глава Российской Федерации не хочет холодной войны с США. 2021-06-16T20:41 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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