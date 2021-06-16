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Байден ответил на вопрос о новой холодной войне
Байден ответил на вопрос о новой холодной войне - РИА Новости, 16.06.2021
Байден ответил на вопрос о новой холодной войне
Президент США Джо Байден сообщил, что сказал российскому президенту Владимиру Путину на переговорах, что новая холодная война не в интересах Вашингтона и... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T20:41
2021-06-16T20:41
2021-06-16T22:20
джо байден
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женева (город)
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ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден сообщил, что сказал российскому президенту Владимиру Путину на переговорах, что новая холодная война не в интересах Вашингтона и Москвы."Я сказал ему, наши поколения имеют разницу в десять лет… в интересы ни вашей, ни нашей страны не входит оказаться в ситуации, которая бы стала новой холодной войной", — сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером."И я искренне верю, что он понимает это", — отметил президент США.Саммит президентов США прошел в среду в Женеве. Он состоял из двух частей: в узком составе и расширенном. После переговоров оба лидера провели пресс-конференции. Путин, говоря о встрече с президентом США, отметил, что разговор состоялся конструктивным, с обеих сторон было проявлено желание искать сближение позиций.
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Байден о Путине: "Я не думаю, что он хочет холодной войны с США"
Президент США Джо Байден дал пресс-конференцию по итогам встречи с Владимиром Путиным и заявил, что считает, что глава Российской Федерации не хочет холодной войны с США.
2021-06-16T20:41
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джо байден, владимир путин, женева (город), в мире, россия, сша
Байден ответил на вопрос о новой холодной войне
20:41 16.06.2021 (обновлено: 22:20 16.06.2021)
Байден заявил, что холодная война не отвечает интересам России и США
ЖЕНЕВА, 16 июн — РИА Новости.
Президент США Джо Байден
сообщил, что сказал российскому президенту Владимиру Путину
на переговорах, что новая холодная война не в интересах Вашингтона и Москвы.
"Я сказал ему, наши поколения имеют разницу в десять лет… в интересы ни вашей, ни нашей страны не входит оказаться в ситуации, которая бы стала новой холодной войной", — сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.
"И я искренне верю, что он понимает это", — отметил президент США.
Саммит президентов США прошел в среду в Женеве. Он состоял из двух частей: в узком составе и расширенном. После переговоров оба лидера провели пресс-конференции.
Путин, говоря о встрече с президентом США, отметил, что разговор состоялся конструктивным, с обеих сторон было проявлено желание искать сближение позиций.