https://ria.ru/20210616/vorona-1737187609.html

В Москве спасли запутавшуюся в ветках ворону

В Москве спасли запутавшуюся в ветках ворону - РИА Новости, 16.06.2021

В Москве спасли запутавшуюся в ветках ворону

Спасатели в Москве сняли с дерева запутавшуюся в ветках ворону, которая провела без движения больше 24 часов, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:19

2021-06-16T11:19

2021-06-16T13:10

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Спасатели в Москве сняли с дерева запутавшуюся в ветках ворону, которая провела без движения больше 24 часов, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Во дворе дома №9 по 1-му Смоленскому переулку ворона запуталась в ветвях дерева…По прибытии работники ГКУ "ПСЦ" разложили трехколенную лестницу и сняли птицу с дерева", - рассказал собеседник агентства.После спасения ворону передали орнитологам.По словам жильцов, птица провела на дереве без движения больше суток.

https://ria.ru/20210615/spasenie-1737102506.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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