https://ria.ru/20210616/vorona-1737187609.html
В Москве спасли запутавшуюся в ветках ворону
В Москве спасли запутавшуюся в ветках ворону - РИА Новости, 16.06.2021
В Москве спасли запутавшуюся в ветках ворону
Спасатели в Москве сняли с дерева запутавшуюся в ветках ворону, которая провела без движения больше 24 часов, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:19
2021-06-16T11:19
2021-06-16T13:10
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Спасатели в Москве сняли с дерева запутавшуюся в ветках ворону, которая провела без движения больше 24 часов, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ."Во дворе дома №9 по 1-му Смоленскому переулку ворона запуталась в ветвях дерева…По прибытии работники ГКУ "ПСЦ" разложили трехколенную лестницу и сняли птицу с дерева", - рассказал собеседник агентства.После спасения ворону передали орнитологам.По словам жильцов, птица провела на дереве без движения больше суток.
https://ria.ru/20210615/spasenie-1737102506.html
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гочсипб, москва
В Москве спасли запутавшуюся в ветках ворону
11:19 16.06.2021 (обновлено: 13:10 16.06.2021)
Спасатели в Москве сняли с дерева запутавшуюся в ветках ворону