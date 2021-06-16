https://ria.ru/20210616/volonterstvo-1737181959.html

Онлайн-конференция с участием главы Россотрудничества Евгения Примакова

Онлайн-конференция с участием главы Россотрудничества Евгения Примакова - РИА Новости, 16.06.2021

Онлайн-конференция с участием главы Россотрудничества Евгения Примакова

25 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Россия: "Миссия Добро".

2021-06-16T10:43

2021-06-16T10:43

2021-06-16T13:50

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1737181959.jpg?1623840613

Задать вопрос Участники:- руководитель Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ;- руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем МЕТЕЛЕВ;- генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия" (РГМ) Сергей ШЕВЧУК;- заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий ПОЛИКАНОВ.Россотрудничество, Ассоциация волонтерских центров и РГМ представляют международный гуманитарный проект "Миссия Добро". Помощь волонтеров из России будет направлена на решение глобальных гуманитарных проблем и преодоление кризисов. Организаторы надеются, что "Миссия Добро" усилит взаимодействие с зарубежными странами в гуманитарной сфере, а также активизирует развитие международного волонтерства в России. Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы