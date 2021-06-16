Онлайн-конференция с участием главы Россотрудничества Евгения Примакова
10:43 16.06.2021 (обновлено: 13:50 16.06.2021)
25 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Россия: "Миссия Добро".
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Участники:
- руководитель Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ;
- руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем МЕТЕЛЕВ;
- генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия" (РГМ) Сергей ШЕВЧУК;
- заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий ПОЛИКАНОВ.
Россотрудничество, Ассоциация волонтерских центров и РГМ представляют международный гуманитарный проект "Миссия Добро".
Помощь волонтеров из России будет направлена на решение глобальных гуманитарных проблем и преодоление кризисов. Организаторы надеются, что "Миссия Добро" усилит взаимодействие с зарубежными странами в гуманитарной сфере, а также активизирует развитие международного волонтерства в России.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ;
- руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем МЕТЕЛЕВ;
- генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия" (РГМ) Сергей ШЕВЧУК;
- заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий ПОЛИКАНОВ.
Россотрудничество, Ассоциация волонтерских центров и РГМ представляют международный гуманитарный проект "Миссия Добро".
Помощь волонтеров из России будет направлена на решение глобальных гуманитарных проблем и преодоление кризисов. Организаторы надеются, что "Миссия Добро" усилит взаимодействие с зарубежными странами в гуманитарной сфере, а также активизирует развитие международного волонтерства в России.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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