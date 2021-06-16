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Онлайн-конференция с участием главы Россотрудничества Евгения Примакова
Онлайн-конференция с участием главы Россотрудничества Евгения Примакова - РИА Новости, 16.06.2021
Онлайн-конференция с участием главы Россотрудничества Евгения Примакова
25 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Россия: "Миссия Добро".
2021-06-16T10:43
2021-06-16T13:50
анонсы
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Задать вопрос Участники:- руководитель Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ;- руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем МЕТЕЛЕВ;- генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия" (РГМ) Сергей ШЕВЧУК;- заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий ПОЛИКАНОВ.Россотрудничество, Ассоциация волонтерских центров и РГМ представляют международный гуманитарный проект "Миссия Добро". Помощь волонтеров из России будет направлена на решение глобальных гуманитарных проблем и преодоление кризисов. Организаторы надеются, что "Миссия Добро" усилит взаимодействие с зарубежными странами в гуманитарной сфере, а также активизирует развитие международного волонтерства в России. Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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4.7
96
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция с участием главы Россотрудничества Евгения Примакова

10:43 16.06.2021 (обновлено: 13:50 16.06.2021)
 
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25 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Россия: "Миссия Добро".
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Участники:
- руководитель Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ;
- руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем МЕТЕЛЕВ;
- генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия" (РГМ) Сергей ШЕВЧУК;
- заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий ПОЛИКАНОВ.

Россотрудничество, Ассоциация волонтерских центров и РГМ представляют международный гуманитарный проект "Миссия Добро".
Помощь волонтеров из России будет направлена на решение глобальных гуманитарных проблем и преодоление кризисов. Организаторы надеются, что "Миссия Добро" усилит взаимодействие с зарубежными странами в гуманитарной сфере, а также активизирует развитие международного волонтерства в России.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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