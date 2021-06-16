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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210616/volokolamsk-1737175416.html
В Волоколамске построят ледовый комплекс
В Волоколамске построят ледовый комплекс - РИА Новости, 16.06.2021
В Волоколамске построят ледовый комплекс
РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:01
2021-06-16T10:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
волоколамск
общество
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком построят в городском округе Волоколамск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства Подмосковья."Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию ледового дворца. Построить новый объект спорта и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году", - говорится в сообщении.В новом ФОКе будут предусмотрены крытая ледовая арена, зрительские трибуны и вспомогательные помещения. Объект будет построен в рамках госпрограммы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета.
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московская область (подмосковье)
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Новости
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московская область (подмосковье), волоколамск, общество
В Волоколамске построят ледовый комплекс
10:01 16.06.2021
 
© РИА Новости / Светлана БаеваВолоколамск
Волоколамск - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Светлана Баева

В Волоколамске построят физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком построят в городском округе Волоколамск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства Подмосковья.
"Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию ледового дворца. Построить новый объект спорта и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году", - говорится в сообщении.
В новом ФОКе будут предусмотрены крытая ледовая арена, зрительские трибуны и вспомогательные помещения. Объект будет построен в рамках госпрограммы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВолоколамскОбщество
 
 
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