https://ria.ru/20210616/volokolamsk-1737175416.html

В Волоколамске построят ледовый комплекс

В Волоколамске построят ледовый комплекс - РИА Новости, 16.06.2021

В Волоколамске построят ледовый комплекс

РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:01

2021-06-16T10:01

2021-06-16T10:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

волоколамск

общество

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком построят в городском округе Волоколамск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства Подмосковья."Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию ледового дворца. Построить новый объект спорта и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году", - говорится в сообщении.В новом ФОКе будут предусмотрены крытая ледовая арена, зрительские трибуны и вспомогательные помещения. Объект будет построен в рамках госпрограммы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" за счет средств бюджета.

https://ria.ru/20210616/shkola-1737172397.html

московская область (подмосковье)

волоколамск

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московская область (подмосковье), волоколамск, общество