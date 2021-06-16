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"Ъ": в России планируют создать единую систему видеонаблюдения
"Ъ": в России планируют создать единую систему видеонаблюдения - РИА Новости, 16.06.2021
"Ъ": в России планируют создать единую систему видеонаблюдения
Власти обсуждают вопрос разработки специальной платформы, которая позволит объединить системы видеонаблюдения по всей стране. Об этом пишет "Коммерсант" со... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:21
2021-06-16T12:07
россия
ростех
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Власти обсуждают вопрос разработки специальной платформы, которая позволит объединить системы видеонаблюдения по всей стране. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.Проект предполагает установку "умных" камер с функцией первичного анализа. Сейчас комплексы видеофиксации передают информацию в центры обработки данных методом непрерывного потока, отмечает "Ъ".Он считает, что инновация позволит системе самостоятельно распознавать часть инцидентов, например преступления, и затем отправлять сведения в ЦОД.Подрядчиком рассматривается ООО "Национальные технологии", принадлежащее Ростеху и "Ростелекому", где первый займется аппаратной частью, а второй — программной, пишет СМИ.По данным "Ъ", правительство планирует выделить на реализацию около 250 миллиардов рублей за пять лет.Ранее весь проект оценивался в 97 миллиардов рублей, а источником его финансирования может стать ВЭБ.РФ, добавили в издании.
https://ria.ru/20200929/kamery-1577919326.html
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россия, ростех, ростелеком, технологии, общество
"Ъ": в России планируют создать единую систему видеонаблюдения
10:21 16.06.2021 (обновлено: 12:07 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКамеры видеонаблюдения на Манежной площади в Москве
Камеры видеонаблюдения на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Коммерсантъ" сообщил о планах правительства создать в России единую систему видеонаблюдения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Власти обсуждают вопрос разработки специальной платформы, которая позволит объединить системы видеонаблюдения по всей стране. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Проект предполагает установку "умных" камер с функцией первичного анализа. Сейчас комплексы видеофиксации передают информацию в центры обработки данных методом непрерывного потока, отмечает "Ъ".

"Это тупиковая технология, которая требует слишком большого числа ЦОД, поэтому камеры планируется оснащать вычислительными модулями", — пояснил источник издания.

Он считает, что инновация позволит системе самостоятельно распознавать часть инцидентов, например преступления, и затем отправлять сведения в ЦОД.
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Подрядчиком рассматривается ООО "Национальные технологии", принадлежащее Ростеху и "Ростелекому", где первый займется аппаратной частью, а второй — программной, пишет СМИ.
По данным "Ъ", правительство планирует выделить на реализацию около 250 миллиардов рублей за пять лет.

"Идея разработки такой ГИС обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств "Безопасный город", — подтвердила газете генеральный конструктор системы "Безопасный город" Оксана Якимюк.

Ранее весь проект оценивался в 97 миллиардов рублей, а источником его финансирования может стать ВЭБ.РФ, добавили в издании.
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