https://ria.ru/20210616/videonablyudenie-1737177823.html

"Ъ": в России планируют создать единую систему видеонаблюдения

"Ъ": в России планируют создать единую систему видеонаблюдения - РИА Новости, 16.06.2021

"Ъ": в России планируют создать единую систему видеонаблюдения

Власти обсуждают вопрос разработки специальной платформы, которая позволит объединить системы видеонаблюдения по всей стране. Об этом пишет "Коммерсант" со... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:21

2021-06-16T10:21

2021-06-16T12:07

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ростех

ростелеком

технологии

общество

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Власти обсуждают вопрос разработки специальной платформы, которая позволит объединить системы видеонаблюдения по всей стране. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.Проект предполагает установку "умных" камер с функцией первичного анализа. Сейчас комплексы видеофиксации передают информацию в центры обработки данных методом непрерывного потока, отмечает "Ъ".Он считает, что инновация позволит системе самостоятельно распознавать часть инцидентов, например преступления, и затем отправлять сведения в ЦОД.Подрядчиком рассматривается ООО "Национальные технологии", принадлежащее Ростеху и "Ростелекому", где первый займется аппаратной частью, а второй — программной, пишет СМИ.По данным "Ъ", правительство планирует выделить на реализацию около 250 миллиардов рублей за пять лет.Ранее весь проект оценивался в 97 миллиардов рублей, а источником его финансирования может стать ВЭБ.РФ, добавили в издании.

https://ria.ru/20200929/kamery-1577919326.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210404/nomer-1603985154.html

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2021

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россия, ростех, ростелеком, технологии, общество