"Ъ": в России планируют создать единую систему видеонаблюдения
10:21 16.06.2021 (обновлено: 12:07 16.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКамеры видеонаблюдения на Манежной площади в Москве
"Коммерсантъ" сообщил о планах правительства создать в России единую систему видеонаблюдения
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Власти обсуждают вопрос разработки специальной платформы, которая позволит объединить системы видеонаблюдения по всей стране. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Проект предполагает установку "умных" камер с функцией первичного анализа. Сейчас комплексы видеофиксации передают информацию в центры обработки данных методом непрерывного потока, отмечает "Ъ".
"Это тупиковая технология, которая требует слишком большого числа ЦОД, поэтому камеры планируется оснащать вычислительными модулями", — пояснил источник издания.
Он считает, что инновация позволит системе самостоятельно распознавать часть инцидентов, например преступления, и затем отправлять сведения в ЦОД.
29 сентября 2020, 02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
Подрядчиком рассматривается ООО "Национальные технологии", принадлежащее Ростеху и "Ростелекому", где первый займется аппаратной частью, а второй — программной, пишет СМИ.
По данным "Ъ", правительство планирует выделить на реализацию около 250 миллиардов рублей за пять лет.
"Идея разработки такой ГИС обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств "Безопасный город", — подтвердила газете генеральный конструктор системы "Безопасный город" Оксана Якимюк.
Ранее весь проект оценивался в 97 миллиардов рублей, а источником его финансирования может стать ВЭБ.РФ, добавили в издании.