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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737281590.html
В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию от COVID для отдельных категорий
В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию от COVID для отдельных категорий - РИА Новости, 16.06.2021
В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию от COVID для отдельных категорий
Власти Кузбасса ввели обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:25
2021-06-16T18:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 16 июн - РИА Новости. Власти Кузбасса ввели обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан, сообщается в Telegram-канале правительства региона."Всем организациям, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо вакцинироваться одной из трех доступных вакцин. В период до 17.07 нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину. В период до 17.08 - второй компонент вакцины", – говорится в сообщении.Уточняется, что во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников. Подчеркивается, что граждане, имеющие противопоказания к прививке, не прививаются.Из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Кузбасса вернули ряд ограничений, которые продлятся до 30 июня.По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлено 38 128 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки - 91. За весь период скончались 759 человек. Выздоровели с начала пандемии 36704 человека.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, кемеровская область
В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию от COVID для отдельных категорий
18:25 16.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПлощадь Советов в Кемерово
Площадь Советов в Кемерово - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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В Кемеровской области ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан от COVID-19

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 16 июн - РИА Новости. Власти Кузбасса ввели обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
"Всем организациям, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо вакцинироваться одной из трех доступных вакцин. В период до 17.07 нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину. В период до 17.08 - второй компонент вакцины", – говорится в сообщении.
Уточняется, что во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников. Подчеркивается, что граждане, имеющие противопоказания к прививке, не прививаются.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Кузбасса вернули ряд ограничений, которые продлятся до 30 июня.
По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлено 38 128 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки - 91. За весь период скончались 759 человек. Выздоровели с начала пандемии 36704 человека.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоКемеровская область
 
 
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