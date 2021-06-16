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В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию от COVID для отдельных категорий

В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию от COVID для отдельных категорий - РИА Новости, 16.06.2021

В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию от COVID для отдельных категорий

Власти Кузбасса ввели обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:25

2021-06-16T18:25

2021-06-16T18:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 16 июн - РИА Новости. Власти Кузбасса ввели обязательную вакцинацию от коронавируса некоторых категорий граждан, сообщается в Telegram-канале правительства региона."Всем организациям, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо вакцинироваться одной из трех доступных вакцин. В период до 17.07 нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину. В период до 17.08 - второй компонент вакцины", – говорится в сообщении.Уточняется, что во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников. Подчеркивается, что граждане, имеющие противопоказания к прививке, не прививаются.Из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Кузбасса вернули ряд ограничений, которые продлятся до 30 июня.По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлено 38 128 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки - 91. За весь период скончались 759 человек. Выздоровели с начала пандемии 36704 человека.

россия

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, кемеровская область