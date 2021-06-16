https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737258573.html

В РПЦ прокомментировали меры по обязательной вакцинации в Москве

В РПЦ прокомментировали меры по обязательной вакцинации в Москве - РИА Новости, 16.06.2021

В РПЦ прокомментировали меры по обязательной вакцинации в Москве

Московская городская епархия Русской православной церкви (РПЦ) изучает постановление московского Роспотребнадзора об обязательной вакцинации от коррнавируса... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:42

2021-06-16T16:42

2021-06-16T16:42

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

здоровье - общество

русская православная церковь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская патриархия

сергей собянин

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московская городская епархия Русской православной церкви (РПЦ) изучает постановление московского Роспотребнадзора об обязательной вакцинации от коррнавируса ряда категорий работников, сообщил РИА Новости источник в Московской патриархии."Мы изучаем опубликованное распоряжение главы Роспотребнадзора (Москвы)", - сказал собеседник агентства.В РПЦ, добавил он, предписаний об обязательной вакцинации священнослужителей в Москве не поступало.В среду утром глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины.Московская область приняла аналогичное решение. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.

https://ria.ru/20210204/vaktsina-1595924809.html

https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580529395.html

москва

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коронавирус в россии, здоровье - общество, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская патриархия, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество