https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737233578.html
Миронов высказался за сохранение добровольности вакцинации от COVID-19
Миронов высказался за сохранение добровольности вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021
Миронов высказался за сохранение добровольности вакцинации от COVID-19
Вакцинация от коронавируса должна быть только на добровольной основе, нельзя граждан обязывать делать прививку, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:50
2021-06-16T14:50
2021-06-16T15:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
сергей миронов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса должна быть только на добровольной основе, нельзя граждан обязывать делать прививку, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников, обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Как в свою очередь сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, до 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать этот процесс."Нельзя обязывать граждан вакцинироваться. Да, это важнейшее государственное дело. Убедите их. Но не заставляйте", - сказал Миронов журналистам.
https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730102729.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Миронов высказался за сохранение добровольности вакцинации от COVID-19
14:50 16.06.2021 (обновлено: 15:18 16.06.2021)
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" считает, что вакцинация должна быть добровольной