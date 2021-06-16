https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737233578.html

Миронов высказался за сохранение добровольности вакцинации от COVID-19

Миронов высказался за сохранение добровольности вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021

Миронов высказался за сохранение добровольности вакцинации от COVID-19

Вакцинация от коронавируса должна быть только на добровольной основе, нельзя граждан обязывать делать прививку, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:50

2021-06-16T14:50

2021-06-16T15:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

сергей миронов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса должна быть только на добровольной основе, нельзя граждан обязывать делать прививку, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников, обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Как в свою очередь сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, до 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать этот процесс."Нельзя обязывать граждан вакцинироваться. Да, это важнейшее государственное дело. Убедите их. Но не заставляйте", - сказал Миронов журналистам.

https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730102729.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)