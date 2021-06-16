https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737217972.html

В Москве объяснили решение об обязательной вакцинации в сфере услуг

В Москве объяснили решение об обязательной вакцинации в сфере услуг - РИА Новости, 16.06.2021

В Москве объяснили решение об обязательной вакцинации в сфере услуг

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, комментируя постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации в ряде сфер, сообщила РИА... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:00

2021-06-16T14:00

2021-06-16T14:03

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, комментируя постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации в ряде сфер, сообщила РИА Новости, что принятые решения продиктованы тяжелой эпидемиологической ситуацией.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников, обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Как в свою очередь сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, до 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать этот процесс.Она отметила, что те, кто считают, что по состоянию здоровья не могут привиться, должны получить соответствующий медицинский документ, подтверждающий противопоказания к прививке."Большое количество людей уже переболели и имеют антитела, а остальные люди должны думать о себе, своих близких и окружающих людях. Главное – сохранить жизнь и здоровье людей", - заключила омбудсмен.

https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737215887.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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