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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737217972.html
В Москве объяснили решение об обязательной вакцинации в сфере услуг
В Москве объяснили решение об обязательной вакцинации в сфере услуг - РИА Новости, 16.06.2021
В Москве объяснили решение об обязательной вакцинации в сфере услуг
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, комментируя постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации в ряде сфер, сообщила РИА... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:00
2021-06-16T14:03
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, комментируя постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации в ряде сфер, сообщила РИА Новости, что принятые решения продиктованы тяжелой эпидемиологической ситуацией.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников, обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Как в свою очередь сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, до 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать этот процесс.Она отметила, что те, кто считают, что по состоянию здоровья не могут привиться, должны получить соответствующий медицинский документ, подтверждающий противопоказания к прививке."Большое количество людей уже переболели и имеют антитела, а остальные люди должны думать о себе, своих близких и окружающих людях. Главное – сохранить жизнь и здоровье людей", - заключила омбудсмен.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
В Москве объяснили решение об обязательной вакцинации в сфере услуг
14:00 16.06.2021 (обновлено: 14:03 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак
Вакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Омбудсмен Москвы объяснила решение об обязательной вакцинации от COVID-19 в сфере услуг

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, комментируя постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации в ряде сфер, сообщила РИА Новости, что принятые решения продиктованы тяжелой эпидемиологической ситуацией.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников, обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Как в свою очередь сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, до 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать этот процесс.

"Сегодня очень остро стоит тема сохранения жизни и здоровья населения. Конечно, вакцинация должна быть добровольной, но когда есть серьезная угроза, я думаю, что в штабе оценивают реальную обстановку, поэтому вышло это постановление Роспотребнадзора. Вы видите, какой рост новых случаев, тяжелых случаев, летальных исходов идет по городу Москве, значит, надо принимать меры", - сказала Потяева, отвечая на вопрос, не нарушает ли обязательная вакцинация права человека.

Она отметила, что те, кто считают, что по состоянию здоровья не могут привиться, должны получить соответствующий медицинский документ, подтверждающий противопоказания к прививке.
"Большое количество людей уже переболели и имеют антитела, а остальные люди должны думать о себе, своих близких и окружающих людях. Главное – сохранить жизнь и здоровье людей", - заключила омбудсмен.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 13:46Распространение коронавируса
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