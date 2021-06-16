https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737215887.html

Титов оценил введение обязательной вакцинации для сферы услуг в Москве

Титов оценил введение обязательной вакцинации для сферы услуг в Москве - РИА Новости, 16.06.2021

Титов оценил введение обязательной вакцинации для сферы услуг в Москве

Бизнес поддержит обязательную вакцинацию от коронавируса в сфере услуг в Москве, если она станет альтернативной ограничениям в работе бизнеса, заявил... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:46

2021-06-16T13:46

2021-06-16T13:46

распространение коронавируса

борис титов

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бизнес поддержит обязательную вакцинацию от коронавируса в сфере услуг в Москве, если она станет альтернативной ограничениям в работе бизнеса, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников, обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры."Что касается готовности предпринимателей в сфере услуг к вакцинации, то реальное обеспечение кампании лежит не на них, а на правительстве Москвы. От предпринимателей требуется лишь правильно составить отчетность. Надеюсь, процедура ее заполнения и отправки будет организована без сбоев и не приведет к осложнениям, штрафам и так далее", - выразил надежду омбудсмен.

https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737206093.html

москва

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борис титов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество