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Власти Москвы объяснили, кого коснется обязательная вакцинация работников
Власти Москвы объяснили, кого коснется обязательная вакцинация работников - РИА Новости, 16.06.2021
Власти Москвы объяснили, кого коснется обязательная вакцинация работников
Вакцинация 60% сотрудников касается только контактных сфер, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:56
2021-06-16T12:56
2021-06-16T12:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
алексей немерюк
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вакцинация 60% сотрудников касается только контактных сфер, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников, обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры."Вакцинация касается только тех, кто работает в контактных сферах", - сообщил Немерюк.
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коронавирус в россии, алексей немерюк, здоровье - общество, москва, общество
Власти Москвы объяснили, кого коснется обязательная вакцинация работников
Вакцинация 60% сотрудников касается только контактных сфер, сообщили столичные власти