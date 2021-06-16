https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737206093.html

Власти Москвы объяснили, кого коснется обязательная вакцинация работников

Власти Москвы объяснили, кого коснется обязательная вакцинация работников - РИА Новости, 16.06.2021

Власти Москвы объяснили, кого коснется обязательная вакцинация работников

Вакцинация 60% сотрудников касается только контактных сфер, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:56

2021-06-16T12:56

2021-06-16T12:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

алексей немерюк

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587792655_0:17:3000:1705_1920x0_80_0_0_be9fb78f819808bf18380e504be4254b.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Вакцинация 60% сотрудников касается только контактных сфер, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников, обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры."Вакцинация касается только тех, кто работает в контактных сферах", - сообщил Немерюк.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, алексей немерюк, здоровье - общество, москва, общество