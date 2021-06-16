Инфекционист оценил решение московских властей по вакцинации
12:44 16.06.2021 (обновлено: 12:45 16.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Инфекционист назвал решение московских властей по вакцинации "крайне своевременным"
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Постановление главного санитарного врача Москвы о вакцинации 60% работающих горожан является "крайне своевременным", заявил в разговоре с РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, напомнив, что каждый человек может отказаться от этого, но в этом случае встанет вопрос о возможности продолжения выполнения своих трудовых обязанностей.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве поставила руководителям организаций задачу привить 60% от числа сотрудников. Эпидемиологическая ситуация в городе расценивается как неблагополучная. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ , образования и культуры. Для отдельных категорий граждан обязательную вакцинацию ввели и в Подмосковье.
"Постановление главного санитарного врача крайне рекомендовать пройти вакцинацию узким группам, наиболее подверженным распространению и тяжелому (течению) заболевания крайне своевременно. К сожалению, многие из нас на все уговоры, которые звучат со всех СМИ, от очень уважаемых экспертов и специалистов, не реагируют, эффективность оставляет желать лучшего", - прокомментировал новость Вознесенский.
Тем не менее, каждый человек, как напомнил эксперт, имеет право отказаться.
"В этом случае возникнет вопрос о его возможности выполнять его профессиональные обязанности", - уточнил Вознесенский.
Вакцинация, как отметил специалист, - "самое лучшее, что у нас есть в борьбе с инфекционными болезнями". Причем о пользе этого метода говорят и статистические данные.
"Если мы посмотрим Израиль, там все хорошо, потому что вакцинировано больше 60% населения. Если мы посмотрим такую маленькую страну, как Сан-Марино, ... то там за последние две недели один случай заболевания, а вакцинировано тоже больше 60% населения", - напомнил Вознесенский.