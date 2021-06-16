https://ria.ru/20210616/vaktsinatsii-1737203503.html

Инфекционист оценил решение московских властей по вакцинации

Инфекционист оценил решение московских властей по вакцинации - РИА Новости, 16.06.2021

Инфекционист оценил решение московских властей по вакцинации

Постановление главного санитарного врача Москвы о вакцинации 60% работающих горожан является "крайне своевременным", заявил в разговоре с РИА Новости доцент... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:44

2021-06-16T12:44

2021-06-16T12:45

распространение коронавируса

сергей вознесенский

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

рудн

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Постановление главного санитарного врача Москвы о вакцинации 60% работающих горожан является "крайне своевременным", заявил в разговоре с РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, напомнив, что каждый человек может отказаться от этого, но в этом случае встанет вопрос о возможности продолжения выполнения своих трудовых обязанностей.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве поставила руководителям организаций задачу привить 60% от числа сотрудников. Эпидемиологическая ситуация в городе расценивается как неблагополучная. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ , образования и культуры. Для отдельных категорий граждан обязательную вакцинацию ввели и в Подмосковье."Постановление главного санитарного врача крайне рекомендовать пройти вакцинацию узким группам, наиболее подверженным распространению и тяжелому (течению) заболевания крайне своевременно. К сожалению, многие из нас на все уговоры, которые звучат со всех СМИ, от очень уважаемых экспертов и специалистов, не реагируют, эффективность оставляет желать лучшего", - прокомментировал новость Вознесенский.Тем не менее, каждый человек, как напомнил эксперт, имеет право отказаться."В этом случае возникнет вопрос о его возможности выполнять его профессиональные обязанности", - уточнил Вознесенский.Вакцинация, как отметил специалист, - "самое лучшее, что у нас есть в борьбе с инфекционными болезнями". Причем о пользе этого метода говорят и статистические данные."Если мы посмотрим Израиль, там все хорошо, потому что вакцинировано больше 60% населения. Если мы посмотрим такую маленькую страну, как Сан-Марино, ... то там за последние две недели один случай заболевания, а вакцинировано тоже больше 60% населения", - напомнил Вознесенский.

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московская область (подмосковье)

сан-марино

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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