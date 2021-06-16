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Суд приостановил указ Байдена о запрете новой добычи углеводородов
Суд приостановил указ Байдена о запрете новой добычи углеводородов - РИА Новости, 16.06.2021
Суд приостановил указ Байдена о запрете новой добычи углеводородов
Суд Луизианы приостановил действие указа президента Джо Байдена о запрете новой добычи углеводородов на федеральных землях, говорится в размещенном в базе суда... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T01:37
2021-06-16T01:37
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экономика
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Суд Луизианы приостановил действие указа президента Джо Байдена о запрете новой добычи углеводородов на федеральных землях, говорится в размещенном в базе суда решении судьи Терри Доути.Суд удовлетворил ходатайство истцов в лице властей Луизианы и 12 штатов и заявил, что предварительный запрет на реализацию указа распространяется на всю территорию США.Штаты-истцы заявляют, что соответствующий указ Байдена, подписанный в январе, не прошел необходимые стадии общественного обсуждения. Истцы также считают, что цены на топливо в США выросли в последние месяцы в том числе и из-за указа Байдена. Администрация возражает на это, что все существующие контракты на разработку углеводородов по-прежнему в силе, так что на поставки нефти и газа указ никак не повлиял.Решение суда может быть обжаловано. Как ожидается, оно станет лишь первым в долгой череде разбирательств о законности указа.
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джо байден, сша, экономика
Суд приостановил указ Байдена о запрете новой добычи углеводородов
01:37 16.06.2021
 
© Fotolia / Vivian SeefeldСудебная система США
Судебная система США - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Fotolia / Vivian Seefeld

Суд приостановил указ Байдена о запрете новой добычи углеводородов на федеральных землях

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Суд Луизианы приостановил действие указа президента Джо Байдена о запрете новой добычи углеводородов на федеральных землях, говорится в размещенном в базе суда решении судьи Терри Доути.
Суд удовлетворил ходатайство истцов в лице властей Луизианы и 12 штатов и заявил, что предварительный запрет на реализацию указа распространяется на всю территорию США.
Штаты-истцы заявляют, что соответствующий указ Байдена, подписанный в январе, не прошел необходимые стадии общественного обсуждения. Истцы также считают, что цены на топливо в США выросли в последние месяцы в том числе и из-за указа Байдена. Администрация возражает на это, что все существующие контракты на разработку углеводородов по-прежнему в силе, так что на поставки нефти и газа указ никак не повлиял.
Решение суда может быть обжаловано. Как ожидается, оно станет лишь первым в долгой череде разбирательств о законности указа.
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 24.01.2018
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Новак усомнился в откате цен на углеводороды к уровням трехлетней давности
 
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