https://ria.ru/20210616/uglevodorod-1737155820.html

Суд приостановил указ Байдена о запрете новой добычи углеводородов

Суд приостановил указ Байдена о запрете новой добычи углеводородов - РИА Новости, 16.06.2021

Суд приостановил указ Байдена о запрете новой добычи углеводородов

Суд Луизианы приостановил действие указа президента Джо Байдена о запрете новой добычи углеводородов на федеральных землях, говорится в размещенном в базе суда... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T01:37

2021-06-16T01:37

2021-06-16T01:37

джо байден

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Суд Луизианы приостановил действие указа президента Джо Байдена о запрете новой добычи углеводородов на федеральных землях, говорится в размещенном в базе суда решении судьи Терри Доути.Суд удовлетворил ходатайство истцов в лице властей Луизианы и 12 штатов и заявил, что предварительный запрет на реализацию указа распространяется на всю территорию США.Штаты-истцы заявляют, что соответствующий указ Байдена, подписанный в январе, не прошел необходимые стадии общественного обсуждения. Истцы также считают, что цены на топливо в США выросли в последние месяцы в том числе и из-за указа Байдена. Администрация возражает на это, что все существующие контракты на разработку углеводородов по-прежнему в силе, так что на поставки нефти и газа указ никак не повлиял.Решение суда может быть обжаловано. Как ожидается, оно станет лишь первым в долгой череде разбирательств о законности указа.

https://ria.ru/20180124/1513221427.html

сша

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джо байден, сша, экономика