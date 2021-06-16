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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/ucheniya-1737294040.html
Путин прокомментировал беспокойство США из-за военных учений в России
Путин прокомментировал беспокойство США из-за военных учений в России - РИА Новости, 16.06.2021
Путин прокомментировал беспокойство США из-за военных учений в России
Россия проводит военные учения на своей территории, так же, как и США, но не "подтаскивает" свою технику к американским границам, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:14
2021-06-16T19:14
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Россия проводит военные учения на своей территории, так же, как и США, но не "подтаскивает" свою технику к американским границам, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы провидим учения на своей территории так же, как Соединенные Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учения, "подтаскивая" свою технику и личный состав к государственным границам Соединенных Штатов Америки. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас. Поэтому озабоченности должны быть не у американской стороны по этому поводу, а у российской", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.
https://ria.ru/20210614/putin-1736981038.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Путин прокомментировал беспокойство США из-за военных учений в России
19:14 16.06.2021
 
© REUTERS / Pool / Denis BalibouseПрезидент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Pool / Denis Balibouse

Путин ответил на озабоченности США по поводу военных учений в России

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Россия проводит военные учения на своей территории, так же, как и США, но не "подтаскивает" свою технику к американским границам, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы провидим учения на своей территории так же, как Соединенные Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учения, "подтаскивая" свою технику и личный состав к государственным границам Соединенных Штатов Америки. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас. Поэтому озабоченности должны быть не у американской стороны по этому поводу, а у российской", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 19:15
Путин заявил, что не понимает беспокойства НАТО из-за учений России
 
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