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Путин прокомментировал беспокойство США из-за военных учений в России
Путин прокомментировал беспокойство США из-за военных учений в России - РИА Новости, 16.06.2021
Путин прокомментировал беспокойство США из-за военных учений в России
Россия проводит военные учения на своей территории, так же, как и США, но не "подтаскивает" свою технику к американским границам, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T19:14
2021-06-16T19:14
2021-06-16T19:14
саммит путина и байдена
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Россия проводит военные учения на своей территории, так же, как и США, но не "подтаскивает" свою технику к американским границам, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы провидим учения на своей территории так же, как Соединенные Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учения, "подтаскивая" свою технику и личный состав к государственным границам Соединенных Штатов Америки. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас. Поэтому озабоченности должны быть не у американской стороны по этому поводу, а у российской", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Путин прокомментировал беспокойство США из-за военных учений в России
Путин ответил на озабоченности США по поводу военных учений в России