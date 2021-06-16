https://ria.ru/20210616/ucheniya-1737294040.html

Путин прокомментировал беспокойство США из-за военных учений в России

Путин прокомментировал беспокойство США из-за военных учений в России - РИА Новости, 16.06.2021

Путин прокомментировал беспокойство США из-за военных учений в России

Россия проводит военные учения на своей территории, так же, как и США, но не "подтаскивает" свою технику к американским границам, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T19:14

2021-06-16T19:14

2021-06-16T19:14

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Россия проводит военные учения на своей территории, так же, как и США, но не "подтаскивает" свою технику к американским границам, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы провидим учения на своей территории так же, как Соединенные Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учения, "подтаскивая" свою технику и личный состав к государственным границам Соединенных Штатов Америки. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас. Поэтому озабоченности должны быть не у американской стороны по этому поводу, а у российской", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

https://ria.ru/20210614/putin-1736981038.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире