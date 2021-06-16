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В Думе одобрили требование к СМИ упоминать статус запрещенных организаций
В Думе одобрили требование к СМИ упоминать статус запрещенных организаций - РИА Новости, 16.06.2021
В Думе одобрили требование к СМИ упоминать статус запрещенных организаций
Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, по которому СМИ будут обязаны указывать, что упоминаемая ими террористическая... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T13:29
2021-06-16T13:29
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, по которому СМИ будут обязаны указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена.Документом предусматривается запрет на распространение в СМИ информации об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена. На данный момент по закону "О СМИ" такая обязанность установлена только при распространении информации об экстремистских организациях.Законопроект внесли депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский в январе. Инициативу поддержало правительство РФ.Ранее Госдума на пленарном заседании 12 мая приняла в первом чтении другой законопроект об административных штрафах за неисполнение требований об указании на запрет или ликвидацию террористических организаций. Штраф может составить для граждан от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, и для юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей. -0-
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россия, госдума рф, общество
В Думе одобрили требование к СМИ упоминать статус запрещенных организаций
13:29 16.06.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ

Госдума одобрила проект, обязывающий СМИ упоминать о запрете террористических организаций

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, по которому СМИ будут обязаны указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена.
Документом предусматривается запрет на распространение в СМИ информации об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена. На данный момент по закону "О СМИ" такая обязанность установлена только при распространении информации об экстремистских организациях.
Законопроект внесли депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский в январе. Инициативу поддержало правительство РФ.
Ранее Госдума на пленарном заседании 12 мая приняла в первом чтении другой законопроект об административных штрафах за неисполнение требований об указании на запрет или ликвидацию террористических организаций. Штраф может составить для граждан от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, и для юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей. -0-
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