https://ria.ru/20210616/trebovaniya-1737212336.html

В Думе одобрили требование к СМИ упоминать статус запрещенных организаций

В Думе одобрили требование к СМИ упоминать статус запрещенных организаций - РИА Новости, 16.06.2021

В Думе одобрили требование к СМИ упоминать статус запрещенных организаций

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, по которому СМИ будут обязаны указывать, что упоминаемая ими террористическая... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:29

2021-06-16T13:29

2021-06-16T13:29

россия

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, по которому СМИ будут обязаны указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена.Документом предусматривается запрет на распространение в СМИ информации об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена. На данный момент по закону "О СМИ" такая обязанность установлена только при распространении информации об экстремистских организациях.Законопроект внесли депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский в январе. Инициативу поддержало правительство РФ.Ранее Госдума на пленарном заседании 12 мая приняла в первом чтении другой законопроект об административных штрафах за неисполнение требований об указании на запрет или ликвидацию террористических организаций. Штраф может составить для граждан от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, и для юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей. -0-

https://ria.ru/20210609/navalnyy-1736377961.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, общество