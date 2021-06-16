https://ria.ru/20210616/toplivo-1737168724.html

Биржевая цена дизельного топлива в России побила исторический рекорд

Биржевая цена дизельного топлива в России побила исторический рекорд - РИА Новости, 16.06.2021

Биржевая цена дизельного топлива в России побила исторический рекорд

Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до максимального значения с 2018 года. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T09:00

2021-06-16T09:00

2021-06-16T10:54

россия

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спбмтсб

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до максимального значения с 2018 года.По итогам торговой сессии вторника летнее горючее торговалось по 52 615 рублей за тонну (цена увеличилась на 0,28%). С начала июня индекс вырос на 2,21%.В свою очередь, Минэнерго не видит рисков для появления его дефицита, напомнив, что для предотвращения роста цен на дизтопливо на внутреннем рынке выше инфляции есть демпфирующий механизм.Как работает демпфирующий механизмЕсли экспортная цена бензина и дизтоплива будет выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены внутри страны. А если российские цены окажутся выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью сверхприбыли.Ранее правительство приняло решение о корректировке параметров демпфирующего механизма. По информации источника РИА Новости, в нынешнем году планируют отрегулировать демпфер для бензина, а в следующем — для дизтоплива.

https://ria.ru/20210531/benzin-1734858401.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210501/1730826530.html

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россия, цены на нефть, спбмтсб, госдума рф, экономика