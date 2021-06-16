Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210616/tikhanovskaya-1737248858.html
В Белоруссии прокомментировали прекращение розыска Тихановской в России
В Белоруссии прокомментировали прекращение розыска Тихановской в России - РИА Новости, 16.06.2021
В Белоруссии прокомментировали прекращение розыска Тихановской в России
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что экс-кандидат в президенты республики, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:02
2021-06-16T16:02
светлана тихановская
кгб белоруссии
александр лукашенко
следственный комитет россии (ск рф)
снг
минск
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735949094_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_af837db504b6ffdf2377b627f9743a98.jpg
МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что экс-кандидат в президенты республики, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская по-прежнему находится в межгосударственном розыске в СНГ.Ранее стало известно, что Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц. В МВД РФ, поясняя этот факт РИА Новости, заявили, что решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направлении данной информации на централизованный учет в Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска."Эта гражданка находится в межгосударственном розыске", - сказала Чемоданова в среду.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.В начале октября МВД России объявило Тихановскую в розыск. СК Белоруссии сообщил, в свою очередь, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета.
https://ria.ru/20210614/protasevich-1736987994.html
https://ria.ru/20210607/tikhanovskaya-1735904423.html
минск
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735949094_119:0:2727:1956_1920x0_80_0_0_182c0340ff5f66df38a459e97c3e1691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, кгб белоруссии, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), снг, минск, белоруссия, литва, в мире
В Белоруссии прокомментировали прекращение розыска Тихановской в России
16:02 16.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

В Белоруссии заявили, что Тихановская находится в межгосударственном розыске в СНГ

Читать ria.ru в
МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что экс-кандидат в президенты республики, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская по-прежнему находится в межгосударственном розыске в СНГ.
Ранее стало известно, что Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц. В МВД РФ, поясняя этот факт РИА Новости, заявили, что решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направлении данной информации на централизованный учет в Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 20:25
Протасевич назвал Тихановскую "святой невинностью"
"Эта гражданка находится в межгосударственном розыске", - сказала Чемоданова в среду.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 08:00
"Обращайтесь в Москву!" Тихановская нанесла Польше удар в спину
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.
В начале октября МВД России объявило Тихановскую в розыск. СК Белоруссии сообщил, в свою очередь, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета.
 
Светлана ТихановскаяКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоСледственный комитет России (СК РФ)СНГМинскБелоруссияЛитваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу
09:29Подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве предъявили обвинение
09:23В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума
09:23Житель Кемерово выкинул двух собак с пятого этажа
09:20Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита
09:19Эксперт объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России
09:15Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
09:13Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет
09:08В Керчи выпало полторы месячной нормы осадков
09:08Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
Лента новостейМолния