https://ria.ru/20210616/tikhanovskaya-1737248858.html

В Белоруссии прокомментировали прекращение розыска Тихановской в России

В Белоруссии прокомментировали прекращение розыска Тихановской в России - РИА Новости, 16.06.2021

В Белоруссии прокомментировали прекращение розыска Тихановской в России

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что экс-кандидат в президенты республики, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:02

2021-06-16T16:02

2021-06-16T16:02

светлана тихановская

кгб белоруссии

александр лукашенко

следственный комитет россии (ск рф)

снг

минск

белоруссия

литва

в мире

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МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила РИА Новости, что экс-кандидат в президенты республики, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская по-прежнему находится в межгосударственном розыске в СНГ.Ранее стало известно, что Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц. В МВД РФ, поясняя этот факт РИА Новости, заявили, что решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направлении данной информации на централизованный учет в Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска."Эта гражданка находится в межгосударственном розыске", - сказала Чемоданова в среду.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.В начале октября МВД России объявило Тихановскую в розыск. СК Белоруссии сообщил, в свою очередь, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики с использованием СМИ и интернета.

https://ria.ru/20210614/protasevich-1736987994.html

https://ria.ru/20210607/tikhanovskaya-1735904423.html

минск

белоруссия

литва

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светлана тихановская, кгб белоруссии, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), снг, минск, белоруссия, литва, в мире