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СМИ: более 30 солдат ранены в теракте в военной части на севере Колумбии
СМИ: более 30 солдат ранены в теракте в военной части на севере Колумбии - РИА Новости, 16.06.2021
СМИ: более 30 солдат ранены в теракте в военной части на севере Колумбии
Около 35 военных получили ранения в результате взрыва заминированной машины в расположении армейской части в колумбийской Кукуте, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T02:13
2021-06-16T02:13
2021-06-16T02:13
колумбия
в мире
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МЕХИКО, 16 июн - РИА Новости. Около 35 военных получили ранения в результате взрыва заминированной машины в расположении армейской части в колумбийской Кукуте, сообщили местные СМИ.Президент Колумбии Иван Дуке ранее поручил министру обороны Диего Молано лично расследовать этот теракт в армейской части Кукуты.Аналогичный теракт с использованием заминированного автомобиля произошел на западе Колумбии в марте, тогда при взрыве пострадали 43 человека. Власти называют авторами таких терактов повстанческие организации "Армия национального освобождения" и "Революционные вооруженные силы Колумбии".
https://ria.ru/20210613/kolumbiya-1736849540.html
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колумбия, в мире
СМИ: более 30 солдат ранены в теракте в военной части на севере Колумбии
СМИ: более 30 солдат ранены при теракте в военной части на севере Колумбии