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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/taktika-1737327904.html
СМИ рассказали о тактике США по отношению к России
СМИ рассказали о тактике США по отношению к России - РИА Новости, 16.06.2021
СМИ рассказали о тактике США по отношению к России
Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве пока не говорят о смене тактики США в отношении России, считает высокопоставленный... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T23:57
2021-06-16T23:57
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве пока не говорят о смене тактики США в отношении России, считает высокопоставленный американский чиновник.По его словам, тон переговоров между двумя лидерами был прямым и конструктивным."Это не изменение тактики. Должно пройти некоторое время, чтобы увидеть, действительно ли эти сферы потенциального сотрудничества дают результаты, мы не знаем", - заявил чиновник, слова которого приводит Рейтер.
россия
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
СМИ рассказали о тактике США по отношению к России
23:57 16.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Reuters: переговоры Путина и Байдена не говорят о смене тактики США по отношению к России

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве пока не говорят о смене тактики США в отношении России, считает высокопоставленный американский чиновник.
По его словам, тон переговоров между двумя лидерами был прямым и конструктивным.
"Это не изменение тактики. Должно пройти некоторое время, чтобы увидеть, действительно ли эти сферы потенциального сотрудничества дают результаты, мы не знаем", - заявил чиновник, слова которого приводит Рейтер.
 
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