https://ria.ru/20210616/taktika-1737327904.html

СМИ рассказали о тактике США по отношению к России

СМИ рассказали о тактике США по отношению к России - РИА Новости, 16.06.2021

СМИ рассказали о тактике США по отношению к России

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве пока не говорят о смене тактики США в отношении России, считает высокопоставленный... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T23:57

2021-06-16T23:57

2021-06-16T23:57

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве пока не говорят о смене тактики США в отношении России, считает высокопоставленный американский чиновник.По его словам, тон переговоров между двумя лидерами был прямым и конструктивным."Это не изменение тактики. Должно пройти некоторое время, чтобы увидеть, действительно ли эти сферы потенциального сотрудничества дают результаты, мы не знаем", - заявил чиновник, слова которого приводит Рейтер.

россия

женева (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире