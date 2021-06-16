https://ria.ru/20210616/taktika-1737327904.html
СМИ рассказали о тактике США по отношению к России
СМИ рассказали о тактике США по отношению к России - РИА Новости, 16.06.2021
СМИ рассказали о тактике США по отношению к России
Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве пока не говорят о смене тактики США в отношении России, считает высокопоставленный... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T23:57
2021-06-16T23:57
2021-06-16T23:57
саммит путина и байдена
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737270572_0:12:2975:1685_1920x0_80_0_0_03ddfbf93f6ae6dcaba411c14c6fe973.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве пока не говорят о смене тактики США в отношении России, считает высокопоставленный американский чиновник.По его словам, тон переговоров между двумя лидерами был прямым и конструктивным."Это не изменение тактики. Должно пройти некоторое время, чтобы увидеть, действительно ли эти сферы потенциального сотрудничества дают результаты, мы не знаем", - заявил чиновник, слова которого приводит Рейтер.
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737270572_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_916a766cfefce155bdc962ad221aac92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
СМИ рассказали о тактике США по отношению к России
Reuters: переговоры Путина и Байдена не говорят о смене тактики США по отношению к России