Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210616/sud-1737283014.html
Члены банды, расстрелявшие бизнесмена в Москве, получили пожизненный срок
Члены банды, расстрелявшие бизнесмена в Москве, получили пожизненный срок - РИА Новости, 16.06.2021
Члены банды, расстрелявшие бизнесмена в Москве, получили пожизненный срок
Суд приговорил к пожизненному лишению свободы участников преступной группы, которые расстреляли из автоматов во дворе Москвы ростовского бизнесмена и его... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:35
2021-06-16T18:35
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному лишению свободы участников преступной группы, которые расстреляли из автоматов во дворе Москвы ростовского бизнесмена и его охранника, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговора в отношении Дмитрия Леснякова и Дмитрия Завьялова – являвшихся руководителями межрегиональной преступной группы, а также шести членов их группы – Дмитрия Задкова, Валерия Бабаева, Александра Лебедева, Ралифа Фаизова, Сергея Фреера и Идрака Абилова", - сказала Иванова.По ее словам, они обвиняются в бандитизме, организации преступного сообщества и участии в нем, покушениях на убийства и убийства, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть потерпевшего, а также в незаконном оборот оружия, хулиганстве, грабеже и разбое.Как отмечает Иванова, 1999 по 2011 годы Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов руководили межрегиональной преступной группой, в состав которой в разное время вошли Дмитрий Задков, Валерий Бабаев, Александр Лебедев, Ралиф Фаизов, Сергей Фреер и Идрак Абилов, а также другие лица. Участники преступного сообщества совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью и разбои на территории Москвы, Челябинской, Московской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.Следствие установило, что участники сообщества посягали на людей, которые вступали в конфликт с его лидерами и подконтрольными коммерческими организациями. Так же произошло и в случае убийства ростовского бизнесмена и его охранника. Лесняков, Завьялов, Фаизов и Фреер 14 ноября 2006 года вместе с тремя другими соучастниками расстреляли их из автоматов во дворе жилого дома по улице Удальцова в Москве."На основании вердикта приговором суда Дмитрию Лесникову, Дмитрию Завьялову и Радифу Фаизову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Остальным участникам преступной группы назначено наказание в лишения свободы на срок от 12 до 23 лет с отбываниях в колониях общего и строгого режима", - добавила Иванова.В отношении других участников организованной преступной группы следствие продолжается, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности, подчеркнула она.
https://ria.ru/20210524/sud-1733699123.html
https://ria.ru/20210512/ubiystvo-1731880111.html
https://ria.ru/20210322/ubiystvo-1602355421.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
Члены банды, расстрелявшие бизнесмена в Москве, получили пожизненный срок
18:35 16.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Суд в Москве приговорил к пожизненному заключению членов банды, расстрелявших бизнесмена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному лишению свободы участников преступной группы, которые расстреляли из автоматов во дворе Москвы ростовского бизнесмена и его охранника, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговора в отношении Дмитрия Леснякова и Дмитрия Завьялова – являвшихся руководителями межрегиональной преступной группы, а также шести членов их группы – Дмитрия Задкова, Валерия Бабаева, Александра Лебедева, Ралифа Фаизова, Сергея Фреера и Идрака Абилова", - сказала Иванова.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 17:34
Нижегородца осудили пожизненно за убийство девятилетней девочки
По ее словам, они обвиняются в бандитизме, организации преступного сообщества и участии в нем, покушениях на убийства и убийства, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть потерпевшего, а также в незаконном оборот оружия, хулиганстве, грабеже и разбое.
Как отмечает Иванова, 1999 по 2011 годы Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов руководили межрегиональной преступной группой, в состав которой в разное время вошли Дмитрий Задков, Валерий Бабаев, Александр Лебедев, Ралиф Фаизов, Сергей Фреер и Идрак Абилов, а также другие лица. Участники преступного сообщества совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью и разбои на территории Москвы, Челябинской, Московской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 08:30
Троим жителям Комсомольска-на-Амуре грозит пожизненный срок за убийство
Следствие установило, что участники сообщества посягали на людей, которые вступали в конфликт с его лидерами и подконтрольными коммерческими организациями. Так же произошло и в случае убийства ростовского бизнесмена и его охранника. Лесняков, Завьялов, Фаизов и Фреер 14 ноября 2006 года вместе с тремя другими соучастниками расстреляли их из автоматов во дворе жилого дома по улице Удальцова в Москве.
"На основании вердикта приговором суда Дмитрию Лесникову, Дмитрию Завьялову и Радифу Фаизову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Остальным участникам преступной группы назначено наказание в лишения свободы на срок от 12 до 23 лет с отбываниях в колониях общего и строгого режима", - добавила Иванова.
В отношении других участников организованной преступной группы следствие продолжается, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности, подчеркнула она.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 17:01
В Подмосковье завершили расследование убийства бизнесмена с "Фуд Сити"
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу
09:29Подозреваемому в убийстве двух женщин в Новой Москве предъявили обвинение
09:23В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума
09:23Житель Кемерово выкинул двух собак с пятого этажа
09:20Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита
09:19Эксперт объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России
09:15Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
09:13Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет
09:08В Керчи выпало полторы месячной нормы осадков
09:08Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
Лента новостейМолния