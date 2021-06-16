https://ria.ru/20210616/sud-1737283014.html

Члены банды, расстрелявшие бизнесмена в Москве, получили пожизненный срок

Члены банды, расстрелявшие бизнесмена в Москве, получили пожизненный срок - РИА Новости, 16.06.2021

Члены банды, расстрелявшие бизнесмена в Москве, получили пожизненный срок

Суд приговорил к пожизненному лишению свободы участников преступной группы, которые расстреляли из автоматов во дворе Москвы ростовского бизнесмена и его... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:35

2021-06-16T18:35

2021-06-16T18:35

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному лишению свободы участников преступной группы, которые расстреляли из автоматов во дворе Москвы ростовского бизнесмена и его охранника, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговора в отношении Дмитрия Леснякова и Дмитрия Завьялова – являвшихся руководителями межрегиональной преступной группы, а также шести членов их группы – Дмитрия Задкова, Валерия Бабаева, Александра Лебедева, Ралифа Фаизова, Сергея Фреера и Идрака Абилова", - сказала Иванова.По ее словам, они обвиняются в бандитизме, организации преступного сообщества и участии в нем, покушениях на убийства и убийства, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть потерпевшего, а также в незаконном оборот оружия, хулиганстве, грабеже и разбое.Как отмечает Иванова, 1999 по 2011 годы Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов руководили межрегиональной преступной группой, в состав которой в разное время вошли Дмитрий Задков, Валерий Бабаев, Александр Лебедев, Ралиф Фаизов, Сергей Фреер и Идрак Абилов, а также другие лица. Участники преступного сообщества совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью и разбои на территории Москвы, Челябинской, Московской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.Следствие установило, что участники сообщества посягали на людей, которые вступали в конфликт с его лидерами и подконтрольными коммерческими организациями. Так же произошло и в случае убийства ростовского бизнесмена и его охранника. Лесняков, Завьялов, Фаизов и Фреер 14 ноября 2006 года вместе с тремя другими соучастниками расстреляли их из автоматов во дворе жилого дома по улице Удальцова в Москве."На основании вердикта приговором суда Дмитрию Лесникову, Дмитрию Завьялову и Радифу Фаизову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Остальным участникам преступной группы назначено наказание в лишения свободы на срок от 12 до 23 лет с отбываниях в колониях общего и строгого режима", - добавила Иванова.В отношении других участников организованной преступной группы следствие продолжается, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности, подчеркнула она.

https://ria.ru/20210524/sud-1733699123.html

https://ria.ru/20210512/ubiystvo-1731880111.html

https://ria.ru/20210322/ubiystvo-1602355421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия