В Пермском крае будут судить местного жителя за ограбление глухонемого
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Житель Пермского края предстанет перед судом за ограбление человека с нарушением слуха
ПЕРМЬ, 16 июн - РИА Новости. Житель Пермского края пойдёт под суд за нападение в кафе на человека с нарушением слуха, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
По данным ведомства, нападение произошло весной 2021 года в кафе в городе Соликамске. Местный житель с нарушением слуха у кассы пытался расплатиться с официантом 100-рублёвой купюрой. В этот момент к нему подошёл другой клиент заведения и попросил отдать ему банкноту. Мужчина отказался. Тогда злоумышленник схватил его за шею и начал душить. Потерпевший сопротивлялся, во время движения он выронил из кармана банковскую карту и сотовый телефон. Их подобрал и присвоил нападавший.
В полицию об инциденте сообщила мать молодого мужчины с нарушением слуха. Полицейские установили личность злоумышленника и нагрянули к нему домой, где нашли похищенные телефон и карту. Вещи они вернули владельцу. Нападавший был заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
"Окончено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего неработающего местного жителя, обвиняемого в ограблении глухонемого человека. Дело направили в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
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