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В Пермском крае будут судить местного жителя за ограбление глухонемого
В Пермском крае будут судить местного жителя за ограбление глухонемого - РИА Новости, 16.06.2021
В Пермском крае будут судить местного жителя за ограбление глухонемого
Житель Пермского края пойдёт под суд за нападение в кафе на человека с нарушением слуха, сообщает пресс-служба краевого управления МВД. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T15:10
2021-06-16T15:10
россия
соликамск
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 16 июн - РИА Новости. Житель Пермского края пойдёт под суд за нападение в кафе на человека с нарушением слуха, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.По данным ведомства, нападение произошло весной 2021 года в кафе в городе Соликамске. Местный житель с нарушением слуха у кассы пытался расплатиться с официантом 100-рублёвой купюрой. В этот момент к нему подошёл другой клиент заведения и попросил отдать ему банкноту. Мужчина отказался. Тогда злоумышленник схватил его за шею и начал душить. Потерпевший сопротивлялся, во время движения он выронил из кармана банковскую карту и сотовый телефон. Их подобрал и присвоил нападавший.В полицию об инциденте сообщила мать молодого мужчины с нарушением слуха. Полицейские установили личность злоумышленника и нагрянули к нему домой, где нашли похищенные телефон и карту. Вещи они вернули владельцу. Нападавший был заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы."Окончено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего неработающего местного жителя, обвиняемого в ограблении глухонемого человека. Дело направили в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
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россия, соликамск, пермский край, происшествия
В Пермском крае будут судить местного жителя за ограбление глухонемого
15:10 16.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Житель Пермского края предстанет перед судом за ограбление человека с нарушением слуха

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 16 июн - РИА Новости. Житель Пермского края пойдёт под суд за нападение в кафе на человека с нарушением слуха, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
По данным ведомства, нападение произошло весной 2021 года в кафе в городе Соликамске. Местный житель с нарушением слуха у кассы пытался расплатиться с официантом 100-рублёвой купюрой. В этот момент к нему подошёл другой клиент заведения и попросил отдать ему банкноту. Мужчина отказался. Тогда злоумышленник схватил его за шею и начал душить. Потерпевший сопротивлялся, во время движения он выронил из кармана банковскую карту и сотовый телефон. Их подобрал и присвоил нападавший.
В полицию об инциденте сообщила мать молодого мужчины с нарушением слуха. Полицейские установили личность злоумышленника и нагрянули к нему домой, где нашли похищенные телефон и карту. Вещи они вернули владельцу. Нападавший был заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
"Окончено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего неработающего местного жителя, обвиняемого в ограблении глухонемого человека. Дело направили в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
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