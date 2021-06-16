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В Пермском крае будут судить местного жителя за ограбление глухонемого

В Пермском крае будут судить местного жителя за ограбление глухонемого - РИА Новости, 16.06.2021

В Пермском крае будут судить местного жителя за ограбление глухонемого

Житель Пермского края пойдёт под суд за нападение в кафе на человека с нарушением слуха, сообщает пресс-служба краевого управления МВД. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:10

2021-06-16T15:10

2021-06-16T15:10

россия

соликамск

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 16 июн - РИА Новости. Житель Пермского края пойдёт под суд за нападение в кафе на человека с нарушением слуха, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.По данным ведомства, нападение произошло весной 2021 года в кафе в городе Соликамске. Местный житель с нарушением слуха у кассы пытался расплатиться с официантом 100-рублёвой купюрой. В этот момент к нему подошёл другой клиент заведения и попросил отдать ему банкноту. Мужчина отказался. Тогда злоумышленник схватил его за шею и начал душить. Потерпевший сопротивлялся, во время движения он выронил из кармана банковскую карту и сотовый телефон. Их подобрал и присвоил нападавший.В полицию об инциденте сообщила мать молодого мужчины с нарушением слуха. Полицейские установили личность злоумышленника и нагрянули к нему домой, где нашли похищенные телефон и карту. Вещи они вернули владельцу. Нападавший был заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы."Окончено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего неработающего местного жителя, обвиняемого в ограблении глухонемого человека. Дело направили в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

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россия

соликамск

пермский край

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россия, соликамск, пермский край, происшествия