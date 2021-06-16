https://ria.ru/20210616/strelba-1737271187.html

Посольство в Абхазии рассказало о пострадавших при стрельбе россиянах

Посольство в Абхазии рассказало о пострадавших при стрельбе россиянах - РИА Новости, 16.06.2021

Посольство в Абхазии рассказало о пострадавших при стрельбе россиянах

Жизни двух российских туристов, пострадавших при стрельбе в пансионате в Абхазии, ничто не угрожает, сообщает пресс-служба посольства РФ в республике. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:33

2021-06-16T17:33

2021-06-16T17:33

россия

гагрский район

абхазия

в мире

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СУХУМ, 16 июн – РИА Новости. Жизни двух российских туристов, пострадавших при стрельбе в пансионате в Абхазии, ничто не угрожает, сообщает пресс-служба посольства РФ в республике.Российские отдыхающие пострадали в ночь на 15 июня в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща", они доставлены в больницу в Сочи. Стрельбу открыл местный житель Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. После инцидента глава МВД республики отстранил от работы ряд правоохранителей. Консульство РФ и представительство МВД РФ в Абхазии держат ситуацию на контроле. Возбуждено уголовное дело.Подчеркивается, что по линии посольства и официального представителя МВД России в Абхазии налажено оперативное взаимодействие с местными властями.Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание после ранения двух россиян, в ходе которого поручил усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Глава республики также поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона, а также проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения. Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе.

https://ria.ru/20210615/strelba-1737050939.html

россия

гагрский район

абхазия

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россия, гагрский район, абхазия, в мире