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Посольство в Абхазии рассказало о пострадавших при стрельбе россиянах
Посольство в Абхазии рассказало о пострадавших при стрельбе россиянах - РИА Новости, 16.06.2021
Посольство в Абхазии рассказало о пострадавших при стрельбе россиянах
Жизни двух российских туристов, пострадавших при стрельбе в пансионате в Абхазии, ничто не угрожает, сообщает пресс-служба посольства РФ в республике. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:33
2021-06-16T17:33
россия
гагрский район
абхазия
в мире
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СУХУМ, 16 июн – РИА Новости. Жизни двух российских туристов, пострадавших при стрельбе в пансионате в Абхазии, ничто не угрожает, сообщает пресс-служба посольства РФ в республике.Российские отдыхающие пострадали в ночь на 15 июня в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща", они доставлены в больницу в Сочи. Стрельбу открыл местный житель Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. После инцидента глава МВД республики отстранил от работы ряд правоохранителей. Консульство РФ и представительство МВД РФ в Абхазии держат ситуацию на контроле. Возбуждено уголовное дело.Подчеркивается, что по линии посольства и официального представителя МВД России в Абхазии налажено оперативное взаимодействие с местными властями.Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание после ранения двух россиян, в ходе которого поручил усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Глава республики также поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона, а также проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения. Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе.
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россия, гагрский район, абхазия, в мире
Посольство в Абхазии рассказало о пострадавших при стрельбе россиянах
17:33 16.06.2021
 
© Sputnik / Томас ТхайцукПансионат Самшитовая Роща в Пицунде
Пансионат Самшитовая Роща в Пицунде - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук

Посольство в Сухуме сообщило, что угрозы жизни пострадавшим при стрельбе россиянам нет

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СУХУМ, 16 июн – РИА Новости. Жизни двух российских туристов, пострадавших при стрельбе в пансионате в Абхазии, ничто не угрожает, сообщает пресс-служба посольства РФ в республике.
Российские отдыхающие пострадали в ночь на 15 июня в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща", они доставлены в больницу в Сочи. Стрельбу открыл местный житель Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. После инцидента глава МВД республики отстранил от работы ряд правоохранителей. Консульство РФ и представительство МВД РФ в Абхазии держат ситуацию на контроле. Возбуждено уголовное дело.
"В настоящий момент российские граждане находятся на лечении в городе Сочи, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по линии посольства и официального представителя МВД России в Абхазии налажено оперативное взаимодействие с местными властями.
Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание после ранения двух россиян, в ходе которого поручил усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Глава республики также поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона, а также проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения. Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе.
Кадры стрельбы в Самшитовой роще Абхазии
15 июня, 11:57
Момент стрельбы по российским туристам в Абхазии попал на видео
 
РоссияГагрский районАбхазияВ мире
 
 
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