https://ria.ru/20210616/strelba-1737271187.html
Посольство в Абхазии рассказало о пострадавших при стрельбе россиянах
Посольство в Абхазии рассказало о пострадавших при стрельбе россиянах - РИА Новости, 16.06.2021
Посольство в Абхазии рассказало о пострадавших при стрельбе россиянах
Жизни двух российских туристов, пострадавших при стрельбе в пансионате в Абхазии, ничто не угрожает, сообщает пресс-служба посольства РФ в республике. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:33
2021-06-16T17:33
2021-06-16T17:33
россия
гагрский район
абхазия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737212624_37:0:999:541_1920x0_80_0_0_fdfc9667c343c0b8f1b8284644e4941e.jpg
СУХУМ, 16 июн – РИА Новости. Жизни двух российских туристов, пострадавших при стрельбе в пансионате в Абхазии, ничто не угрожает, сообщает пресс-служба посольства РФ в республике.Российские отдыхающие пострадали в ночь на 15 июня в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща", они доставлены в больницу в Сочи. Стрельбу открыл местный житель Дмитрий Пилия, который находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия. После инцидента глава МВД республики отстранил от работы ряд правоохранителей. Консульство РФ и представительство МВД РФ в Абхазии держат ситуацию на контроле. Возбуждено уголовное дело.Подчеркивается, что по линии посольства и официального представителя МВД России в Абхазии налажено оперативное взаимодействие с местными властями.Ранее сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание после ранения двух россиян, в ходе которого поручил усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов. Глава республики также поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона, а также проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия у них эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения. Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе.
https://ria.ru/20210615/strelba-1737050939.html
россия
гагрский район
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737212624_158:0:879:541_1920x0_80_0_0_e80924a94ec8bdebb9f923da5ac75daa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гагрский район, абхазия, в мире
Посольство в Абхазии рассказало о пострадавших при стрельбе россиянах
Посольство в Сухуме сообщило, что угрозы жизни пострадавшим при стрельбе россиянам нет