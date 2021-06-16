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В Ставрополе начали проверку после падения ребенка из окна
В Ставрополе начали проверку после падения ребенка из окна - РИА Новости, 16.06.2021
В Ставрополе начали проверку после падения ребенка из окна
Малолетняя девочка выпала из окна с четвертого этажа дома в Ставропольском крае и осталась жива, следователи начали доследственную проверку по данному факту,... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T18:42
2021-06-16T18:42
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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НАЛЬЧИК, 16 июн – РИА Новости. Малолетняя девочка выпала из окна с четвертого этажа дома в Ставропольском крае и осталась жива, следователи начали доследственную проверку по данному факту, сообщает региональное СУСК РФ."По предварительным данным, вечером 15 июня текущего года с четвертого этажа одной из квартир в городе Михайловске выпала девочка возрастом 1 год и 8 месяцев. Известно, что в момент трагедии в квартире находились бабушка и дядя ребенка. С полученными травмами малолетняя доставлена в районную больницу", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователем выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, в том числе опрашиваются соседи, родственники."По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - подчеркивает ведомство.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия
В Ставрополе начали проверку после падения ребенка из окна
18:42 16.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи
Автомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Ставропольском крае СК начал проверку по факту падения малолетнего ребенка из окна

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 16 июн – РИА Новости. Малолетняя девочка выпала из окна с четвертого этажа дома в Ставропольском крае и осталась жива, следователи начали доследственную проверку по данному факту, сообщает региональное СУСК РФ.
"По предварительным данным, вечером 15 июня текущего года с четвертого этажа одной из квартир в городе Михайловске выпала девочка возрастом 1 год и 8 месяцев. Известно, что в момент трагедии в квартире находились бабушка и дядя ребенка. С полученными травмами малолетняя доставлена в районную больницу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что следователем выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, в том числе опрашиваются соседи, родственники.
"По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - подчеркивает ведомство.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайПроисшествия
 
 
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