https://ria.ru/20210616/stavropole-1737284594.html

В Ставрополе начали проверку после падения ребенка из окна

В Ставрополе начали проверку после падения ребенка из окна - РИА Новости, 16.06.2021

В Ставрополе начали проверку после падения ребенка из окна

Малолетняя девочка выпала из окна с четвертого этажа дома в Ставропольском крае и осталась жива, следователи начали доследственную проверку по данному факту,... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T18:42

2021-06-16T18:42

2021-06-16T18:42

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

происшествия

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НАЛЬЧИК, 16 июн – РИА Новости. Малолетняя девочка выпала из окна с четвертого этажа дома в Ставропольском крае и осталась жива, следователи начали доследственную проверку по данному факту, сообщает региональное СУСК РФ."По предварительным данным, вечером 15 июня текущего года с четвертого этажа одной из квартир в городе Михайловске выпала девочка возрастом 1 год и 8 месяцев. Известно, что в момент трагедии в квартире находились бабушка и дядя ребенка. С полученными травмами малолетняя доставлена в районную больницу", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователем выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, в том числе опрашиваются соседи, родственники."По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - подчеркивает ведомство.

https://ria.ru/20210426/devochka-1729978464.html

россия

ставропольский край

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россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия