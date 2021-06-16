Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210616/snos-1737202502.html
Аварийный дом снесли в Павловском Посаде
Аварийный дом снесли в Павловском Посаде - РИА Новости, 16.06.2021
Аварийный дом снесли в Павловском Посаде
Аварийный дом снесли в городском округе Павловский Посад Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:38
2021-06-16T12:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
павловский посад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/57394/53/573945365_0:138:3065:1862_1920x0_80_0_0_f31fcdac5454ddf93aed2079cf2ac46b.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Аварийный дом снесли в городском округе Павловский Посад Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры."Двухэтажный жилой дом 1950-х годов постройки изначально являлся зданием клуба, после здесь располагалось общежитие, и уже позднее дом стал многоквартирным жилым. В 2013 году после обрушения балки перекрытия дом признали аварийным и подлежащим сносу, жильцов расселили", - привели в пресс-службе слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.По его словам, дом неоднократно подвергался пожару, со временем от здания остались только стены, перегородки и балки перекрытия. Кроме того, в ближайшее время на соседних участках также планируется снос расположенных рядом хозяйственных построек."За три года в городском округе Павловский Посад было выявлено 60 объектов незавершенного строительства, из них 9 - самовольных. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 25 объектов, что составляет 42% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена", - добавил Гордиенко.
https://ria.ru/20210616/shkola-1737172397.html
московская область (подмосковье)
павловский посад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/57394/53/573945365_199:0:2866:2000_1920x0_80_0_0_3a06cb71e9a6fd7530c430011e31f3c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), павловский посад

Аварийный дом снесли в Павловском Посаде

12:38 16.06.2021
 
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкПавловский Посад
Павловский Посад - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Аварийный дом снесли в городском округе Павловский Посад Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.
"Двухэтажный жилой дом 1950-х годов постройки изначально являлся зданием клуба, после здесь располагалось общежитие, и уже позднее дом стал многоквартирным жилым. В 2013 году после обрушения балки перекрытия дом признали аварийным и подлежащим сносу, жильцов расселили", - привели в пресс-службе слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.
Школа фермера в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 09:36Новости Подмосковья
В Балашихе ввели в строй школу на 900 мест
По его словам, дом неоднократно подвергался пожару, со временем от здания остались только стены, перегородки и балки перекрытия. Кроме того, в ближайшее время на соседних участках также планируется снос расположенных рядом хозяйственных построек.
"За три года в городском округе Павловский Посад было выявлено 60 объектов незавершенного строительства, из них 9 - самовольных. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 25 объектов, что составляет 42% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена", - добавил Гордиенко.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Павловский Посад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума
09:23Житель Кемерово выкинул двух собак с пятого этажа
09:20Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита
09:19Эксперт объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России
09:15Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
09:13Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет
09:08В Керчи выпало полторы месячной нормы осадков
09:08Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
Лента новостейМолния