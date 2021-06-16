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Аварийный дом снесли в Павловском Посаде
Аварийный дом снесли в Павловском Посаде - РИА Новости, 16.06.2021
Аварийный дом снесли в Павловском Посаде
Аварийный дом снесли в городском округе Павловский Посад Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:38
2021-06-16T12:38
2021-06-16T12:38
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павловский посад
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Аварийный дом снесли в городском округе Павловский Посад Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры."Двухэтажный жилой дом 1950-х годов постройки изначально являлся зданием клуба, после здесь располагалось общежитие, и уже позднее дом стал многоквартирным жилым. В 2013 году после обрушения балки перекрытия дом признали аварийным и подлежащим сносу, жильцов расселили", - привели в пресс-службе слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.По его словам, дом неоднократно подвергался пожару, со временем от здания остались только стены, перегородки и балки перекрытия. Кроме того, в ближайшее время на соседних участках также планируется снос расположенных рядом хозяйственных построек."За три года в городском округе Павловский Посад было выявлено 60 объектов незавершенного строительства, из них 9 - самовольных. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 25 объектов, что составляет 42% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена", - добавил Гордиенко.
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московская область (подмосковье), павловский посад
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости
. Аварийный дом снесли в городском округе Павловский Посад
Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.
"Двухэтажный жилой дом 1950-х годов постройки изначально являлся зданием клуба, после здесь располагалось общежитие, и уже позднее дом стал многоквартирным жилым. В 2013 году после обрушения балки перекрытия дом признали аварийным и подлежащим сносу, жильцов расселили", - привели в пресс-службе слова министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.
По его словам, дом неоднократно подвергался пожару, со временем от здания остались только стены, перегородки и балки перекрытия. Кроме того, в ближайшее время на соседних участках также планируется снос расположенных рядом хозяйственных построек.
"За три года в городском округе Павловский Посад было выявлено 60 объектов незавершенного строительства, из них 9 - самовольных. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 25 объектов, что составляет 42% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена", - добавил Гордиенко.