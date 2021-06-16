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Тверская область
https://ria.ru/20210616/skoraya-1737274493.html
Руденя: в Верхневолжье модернизируют службу скорой помощи
Руденя: в Верхневолжье модернизируют службу скорой помощи - РИА Новости, 16.06.2021
Руденя: в Верхневолжье модернизируют службу скорой помощи
Система оказания скорой и неотложной медицинской помощи в Тверской области будет централизована, сообщил на заседании регионального правительства губернатор... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:53
2021-06-16T17:53
тверская область
игорь руденя
здоровье - общество
тверская область
кимры
вышний волочек
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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. Система оказания скорой и неотложной медицинской помощи в Тверской области будет централизована, сообщил на заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя.Централизация предполагает подключение всех отделений скорой помощи в районах Тверской области к единому диспетчерскому центру (ЕДЦ), который координирует работу всех бригад, оказывающих скорую медицинскую помощь на территории региона. В настоящее время к ЕДЦ подключены подстанции в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Торжке, Кимрах, Конаково, которые в общей сложности обслуживают жителей 10 муниципальных образований региона.Централизация уже позволила повысить оперативность работы, сократить время прибытия бригад по вызовам, снизить нагрузку на экипажи благодаря организации телефонной врачебной консультативной помощи.В пресс-службе отметили, что Тверская область в 2020 году получила 50 новых автомобилей скорой помощи, а с 2021 по 2025 годы планируется поставка еще более 100 новых машин.Для повышения квалификации медработников в регионе создан центр практических навыков скорой медицинской помощи, где специалисты могут отрабатывать различные ситуации.
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игорь руденя, здоровье - общество, тверская область, кимры, вышний волочек

Руденя: в Верхневолжье модернизируют службу скорой помощи

17:53 16.06.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. Система оказания скорой и неотложной медицинской помощи в Тверской области будет централизована, сообщил на заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя.
"В ближайшие три года планируется полное обновление парка автомобилей службы, внедрение новых информационных технологий, повышение мотивации сотрудников. Также реализуем комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы станций скорой помощи. С прошлого года мы идем по пути централизации службы", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Централизация предполагает подключение всех отделений скорой помощи в районах Тверской области к единому диспетчерскому центру (ЕДЦ), который координирует работу всех бригад, оказывающих скорую медицинскую помощь на территории региона.
В настоящее время к ЕДЦ подключены подстанции в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Торжке, Кимрах, Конаково, которые в общей сложности обслуживают жителей 10 муниципальных образований региона.
Централизация уже позволила повысить оперативность работы, сократить время прибытия бригад по вызовам, снизить нагрузку на экипажи благодаря организации телефонной врачебной консультативной помощи.
В пресс-службе отметили, что Тверская область в 2020 году получила 50 новых автомобилей скорой помощи, а с 2021 по 2025 годы планируется поставка еще более 100 новых машин.
Для повышения квалификации медработников в регионе создан центр практических навыков скорой медицинской помощи, где специалисты могут отрабатывать различные ситуации.
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Тверская областьИгорь РуденяЗдоровье - ОбществоТверская областьКимрыВышний Волочек
 
 
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