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Руденя: в Верхневолжье модернизируют службу скорой помощи
Руденя: в Верхневолжье модернизируют службу скорой помощи - РИА Новости, 16.06.2021
Руденя: в Верхневолжье модернизируют службу скорой помощи
Система оказания скорой и неотложной медицинской помощи в Тверской области будет централизована, сообщил на заседании регионального правительства губернатор... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:53
2021-06-16T17:53
2021-06-16T17:53
тверская область
игорь руденя
здоровье - общество
тверская область
кимры
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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. Система оказания скорой и неотложной медицинской помощи в Тверской области будет централизована, сообщил на заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя.Централизация предполагает подключение всех отделений скорой помощи в районах Тверской области к единому диспетчерскому центру (ЕДЦ), который координирует работу всех бригад, оказывающих скорую медицинскую помощь на территории региона. В настоящее время к ЕДЦ подключены подстанции в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Торжке, Кимрах, Конаково, которые в общей сложности обслуживают жителей 10 муниципальных образований региона.Централизация уже позволила повысить оперативность работы, сократить время прибытия бригад по вызовам, снизить нагрузку на экипажи благодаря организации телефонной врачебной консультативной помощи.В пресс-службе отметили, что Тверская область в 2020 году получила 50 новых автомобилей скорой помощи, а с 2021 по 2025 годы планируется поставка еще более 100 новых машин.Для повышения квалификации медработников в регионе создан центр практических навыков скорой медицинской помощи, где специалисты могут отрабатывать различные ситуации.
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тверская область
кимры
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игорь руденя, здоровье - общество, тверская область, кимры, вышний волочек
ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости.
Система оказания скорой и неотложной медицинской помощи в Тверской области
будет централизована, сообщил на заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя
.
"В ближайшие три года планируется полное обновление парка автомобилей службы, внедрение новых информационных технологий, повышение мотивации сотрудников. Также реализуем комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы станций скорой помощи. С прошлого года мы идем по пути централизации службы", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Централизация предполагает подключение всех отделений скорой помощи в районах Тверской области к единому диспетчерскому центру (ЕДЦ), который координирует работу всех бригад, оказывающих скорую медицинскую помощь на территории региона.
В настоящее время к ЕДЦ подключены подстанции в Твери
, Ржеве
, Вышнем Волочке
, Торжке
, Кимрах
, Конаково
, которые в общей сложности обслуживают жителей 10 муниципальных образований региона.
Централизация уже позволила повысить оперативность работы, сократить время прибытия бригад по вызовам, снизить нагрузку на экипажи благодаря организации телефонной врачебной консультативной помощи.
В пресс-службе отметили, что Тверская область в 2020 году получила 50 новых автомобилей скорой помощи, а с 2021 по 2025 годы планируется поставка еще более 100 новых машин.
Для повышения квалификации медработников в регионе создан центр практических навыков скорой медицинской помощи, где специалисты могут отрабатывать различные ситуации.