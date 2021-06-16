https://ria.ru/20210616/skoraya-1737274493.html

Руденя: в Верхневолжье модернизируют службу скорой помощи

Руденя: в Верхневолжье модернизируют службу скорой помощи - РИА Новости, 16.06.2021

Руденя: в Верхневолжье модернизируют службу скорой помощи

Система оказания скорой и неотложной медицинской помощи в Тверской области будет централизована, сообщил на заседании регионального правительства губернатор... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:53

2021-06-16T17:53

2021-06-16T17:53

тверская область

игорь руденя

здоровье - общество

тверская область

кимры

вышний волочек

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ТВЕРЬ, 16 июн – РИА Новости. Система оказания скорой и неотложной медицинской помощи в Тверской области будет централизована, сообщил на заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя.Централизация предполагает подключение всех отделений скорой помощи в районах Тверской области к единому диспетчерскому центру (ЕДЦ), который координирует работу всех бригад, оказывающих скорую медицинскую помощь на территории региона. В настоящее время к ЕДЦ подключены подстанции в Твери, Ржеве, Вышнем Волочке, Торжке, Кимрах, Конаково, которые в общей сложности обслуживают жителей 10 муниципальных образований региона.Централизация уже позволила повысить оперативность работы, сократить время прибытия бригад по вызовам, снизить нагрузку на экипажи благодаря организации телефонной врачебной консультативной помощи.В пресс-службе отметили, что Тверская область в 2020 году получила 50 новых автомобилей скорой помощи, а с 2021 по 2025 годы планируется поставка еще более 100 новых машин.Для повышения квалификации медработников в регионе создан центр практических навыков скорой медицинской помощи, где специалисты могут отрабатывать различные ситуации.

https://ria.ru/20210610/voenkomat-1736548444.html

тверская область

кимры

вышний волочек

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игорь руденя, здоровье - общество, тверская область, кимры, вышний волочек