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Власти объяснили очередь из скорых у больницы в Новосибирске
Власти объяснили очередь из скорых у больницы в Новосибирске - РИА Новости, 16.06.2021
Власти объяснили очередь из скорых у больницы в Новосибирске
Ночная очередь из машин скорой помощи в городскую больницу №3 Новосибирска связана с резким ростом пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию, связанную РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:50
2021-06-16T10:50
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НОВОСИБИРСК, 16 июн – РИА Новости. Ночная очередь из машин скорой помощи в городскую больницу №3 Новосибирска связана с резким ростом пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию, связанную с эпидситуацией по COVID-19, сообщил в среду минздрав Новосибирской области.Ранее сайт ngs.ru сообщил, что в ночь на среду у больницы в Новосибирске собралось якобы сразу 18 машин скорой медицинской помощи."С 20.00 (16.00 мск) 14 июня до 8.00 (4.00 мск) 16 июня городская больница №3 работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов Новосибирска с подозрением на внебольничную пневмонию. Всего за 36 часов госпитализированы 124 человека. Для увеличения пропускной способности приемного покоя были выведены дополнительные сотрудники — работа медиков была четкой и слаженной", - говорится в комментарии.В облминздраве отметили, что количество госпитализаций в инфекционные стационары увеличивается "в связи со сложившейся в регионе с эпидемической ситуацией", и подчеркнули, что скопление автомобилей скорой помощи у стационара произошло однократно в период максимального количества обращений. При этом очередь составила восемь машин."Министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение о дальнейшем перепрофилировании больниц. 18 июня как инфекционный госпиталь начнет принимать пациентов терапевтический корпус горбольницы №1. 19 июня – хирургический корпус больницы скорой помощи №2", - говорится в сообщении.В минувший вторник на оперативном совещании в облправительстве губернатор Андрей Травников констатировал, что в регионе уже больше двух недель наблюдается прирост заболеваемости коронавирусом. Основной причиной этому он назвал то, что "все немного расслабились" и хуже стали соблюдать меры санитарной безопасности. Власти региона пока не планируют радикально ужесточать противоковидные меры, однако усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мероприятий в транспорте, магазинах, заведениях общепита. Количество массовых мероприятий и их участников в День города в Новосибирске сократят, а фан-зону для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу уже закрыли. Особое внимание – организации массовой вакцинации населения от COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей травников, коронавирусы, здоровье - общество, новосибирск, новосибирская область, европа, общество
Власти объяснили очередь из скорых у больницы в Новосибирске
10:50 16.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Новосибирске объяснили очередь из скорых ростом числа пациентов с подозрением на пневмонию

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 16 июн – РИА Новости. Ночная очередь из машин скорой помощи в городскую больницу №3 Новосибирска связана с резким ростом пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию, связанную с эпидситуацией по COVID-19, сообщил в среду минздрав Новосибирской области.
Ранее сайт ngs.ru сообщил, что в ночь на среду у больницы в Новосибирске собралось якобы сразу 18 машин скорой медицинской помощи.
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"С 20.00 (16.00 мск) 14 июня до 8.00 (4.00 мск) 16 июня городская больница №3 работала в режиме распределительного инфекционного госпиталя, который принимал всех пациентов Новосибирска с подозрением на внебольничную пневмонию. Всего за 36 часов госпитализированы 124 человека. Для увеличения пропускной способности приемного покоя были выведены дополнительные сотрудники — работа медиков была четкой и слаженной", - говорится в комментарии.
В облминздраве отметили, что количество госпитализаций в инфекционные стационары увеличивается "в связи со сложившейся в регионе с эпидемической ситуацией", и подчеркнули, что скопление автомобилей скорой помощи у стационара произошло однократно в период максимального количества обращений. При этом очередь составила восемь машин.
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"Министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение о дальнейшем перепрофилировании больниц. 18 июня как инфекционный госпиталь начнет принимать пациентов терапевтический корпус горбольницы №1. 19 июня – хирургический корпус больницы скорой помощи №2", - говорится в сообщении.
В минувший вторник на оперативном совещании в облправительстве губернатор Андрей Травников констатировал, что в регионе уже больше двух недель наблюдается прирост заболеваемости коронавирусом. Основной причиной этому он назвал то, что "все немного расслабились" и хуже стали соблюдать меры санитарной безопасности. Власти региона пока не планируют радикально ужесточать противоковидные меры, однако усилили контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мероприятий в транспорте, магазинах, заведениях общепита. Количество массовых мероприятий и их участников в День города в Новосибирске сократят, а фан-зону для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу уже закрыли. Особое внимание – организации массовой вакцинации населения от COVID-19.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ТравниковКоронавирусыЗдоровье - ОбществоНовосибирскНовосибирская областьЕвропаОбщество
 
 
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