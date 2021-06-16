https://ria.ru/20210616/skidki-1737320101.html

В Адыгее вакцинировавшимся обещают скидки на посещения спорткомплексов

В Адыгее вакцинировавшимся обещают скидки на посещения спорткомплексов - РИА Новости, 16.06.2021

В Адыгее вакцинировавшимся обещают скидки на посещения спорткомплексов

Привившиеся от коронавируса жители Адыгеи получат скидки на посещение спорткомплексов, учреждений культуры и денежные выплаты, работодателям направлены... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T22:04

2021-06-16T22:04

2021-06-16T22:04

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600022644_0:187:1801:1200_1920x0_80_0_0_0c97af989373264a771095587acab702.jpg

КРАСНОДАР, 16 июн – РИА Новости. Привившиеся от коронавируса жители Адыгеи получат скидки на посещение спорткомплексов, учреждений культуры и денежные выплаты, работодателям направлены рекомендации предоставлять вакцинировавшимся дополнительные дни к отпускам, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.Со ссылкой на данные республиканского минздрава и Роспотребнадзора по Адыгее сообщается о нестабильности эпидситуации по коронавирусу в регионе – с июня регистрируется рост числа заболеваний, выявлены разные штаммы коронавируса. В связи с этим Кумпилов поручил принять оперативные меры, чтобы не довести ситуацию до локдауна, в том числе и создавать дополнительную мотивацию.Как сообщила пресс-служба главы Адыгеи в среду, в республике стартовали мероприятия по стимулированию вакцинации, которые предусматривают ряд поощрений для тех, кто сделает прививку от коронавируса до 1 сентября, говорится в сообщении. Большинство мер будет действовать до конца года. В частности, уже при получении первого компонента вакцинированным предоставят сертификат, по которому можно будет получить скидку на любую покупку в размере 5% в магазине "Титан", ведутся переговоры с представителями других крупных торговых сетей, работающих на территории республики."Кроме того, в пункте вакцинации при получении первого компонента прививки с 15 июня по 1 сентября вакцинируемым будет выдаваться сертификат на двух человек для бесплатного посещения в течение текущего года трех культурных мероприятий, проводимых госучреждениями на территории республики. Ряд преференций предусмотрен для тех, кто получил два компонента вакцины. Такие граждане получают скидки на посещение республиканских спортобъектов, а вакцинированные жители старше 60 лет смогут всё лето бесплатно посещать бассейны в АРФОК, МФОК "Оштен", - говорится в сообщении. Для получения "спортивных" скидок необходимо будет предъявить сертификат о вакцинации и документ, удостоверяющий личность."Также решением трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Адыгее работодателям рекомендовано предоставлять дополнительные отпуска работникам в день их вакцинации или следующий за этим день, рассмотреть возможность предоставления иных льгот и преимуществ вакцинированным сотрудникам предприятий или организаций. Кроме того, гражданам старше 60 лет, которые сделают прививку до 1 сентября, будет предоставлена единовременная выплата в размере 500 рублей", - добавляется в релизе.По данным республиканских властей, в настоящее время во всех муниципалитетах работает 32 стационарных и два мобильных пункта вакцинации."Эксперты предупреждают о рисках ухудшения ситуации: в стране уже растет количество заболевших. Но положение может кардинально поменяться к лучшему, если привьется как можно больше людей. Важно, чтобы это понимали жители республики и сделали прививку. Самой главной мотивацией к вакцинации должно стать желание каждого позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих людей", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в среду в ходе заседания оперативного штаба.

https://ria.ru/20210604/adygeya-1735728166.html

https://ria.ru/20210604/adygeya-1735668525.html

https://ria.ru/20210604/gazifikatsiya-1735659853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мурат кумпилов, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)