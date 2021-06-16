https://ria.ru/20210616/sk-1737243493.html

СК проверит реплику московского адвоката в адрес судьи

СК проверит реплику московского адвоката в адрес судьи - РИА Новости, 16.06.2021

СК проверит реплику московского адвоката в адрес судьи

Следственный комитет решил проверить реплику московского адвоката Ярослава Ярославцева в адрес судьи Арбитражного суда о том, что он лишил должности... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T15:32

2021-06-16T15:32

2021-06-16T15:32

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следственный комитет решил проверить реплику московского адвоката Ярослава Ярославцева в адрес судьи Арбитражного суда о том, что он лишил должности председателя Дорогомиловского суда, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.Фраза была сказана на слушании дела в Арбитражном суде Москвы об изъятии у столичной семьи квартиры за 140 миллионов рублей в адрес судьи Евгения Кравченко. Суть дела состоит в том, что в 2015 году московская семья купила у предпринимателя Алексея Кнекова квартиру на Кутузовском проспекте, которую он продавал из-за финансовых проблем. Как позднее выяснилось, на квартиру обратили внимание бывшие бизнес-партнеры Кнекова (их в суде представлял Ярославцев), у которых имелись к нему имущественные претензии.Спустя пять лет Дорогомиловский суд признал договор купли-продажи недействительным и потребовал от новых собственников освободить квартиру в пользу кредиторов бывшего владельца.В ходе другого судебного заседания, уже в Арбитражном суде Москвы, Ярославцев и судья не один раз пререкались и вступали в дискуссию. Ближе к концу суда в речи адвоката прозвучало словосочетание: "… нашего Арбитражного суда", на что судья отреагировал: "Суд не ваш". Ярославцев пояснил, что имел в виду "российский Арбитражный суд"."Под конец судебного заседания Ярославцев на эмоциях, после решения не в его пользу, заявил в ходе спора с судьей: "Я целого председателя Дорогомиловского суда снял! … Снял, да. Ей полномочия не продлили. Из-за меня, потому что я у них как кость в горле", - сказал собеседник агентства.Как уточнил собеседник агентства, проверка начата на основании попавшей в руки следователей аудиозаписи, без заявления судьи, к которому была обращена фраза юриста. Будет оцениваться, "действительно ли адвокат способствовал снятию судьи с должности", и нет ли в случившемся состава какого-либо правонарушения или преступления.

https://ria.ru/20210615/zhurnalist-1737091053.html

https://ria.ru/20210406/kleveta-1727039487.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия