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Госдума приняла закон о запрете на передачу сведений о силовиках и судьях
Госдума приняла закон о запрете на передачу сведений о силовиках и судьях - РИА Новости, 16.06.2021
Госдума приняла закон о запрете на передачу сведений о силовиках и судьях
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, касающийся предоставления государственной защиты судьям, сотрудникам... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:17
2021-06-16T16:17
2021-06-16T16:17
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, касающийся предоставления государственной защиты судьям, сотрудникам правоохранительных и контролирующих органов.В соответствии с законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", государство может наложить запрет на распространение сведений с персональными данными о сотрудниках силовых ведомств и судьях, находящихся под госзащитой, и Роскомнадзор сможет блокировать соответствующие сайты.Из текста также следует, что Роскомнадзор сможет блокировать сайты со сведениями о силовиках и других лицах, находящихся под госзащитой.Так, расширяется перечень оснований для включения в единый реестр запрещенных сайтов. Речь теперь будет идти и об "информации, содержащей сведения о лицах, в отношении которых в соответствии с федеральным законом… "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и федеральным законом … "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" обеспечивается конфиденциальность", говорится в документе.Ранее правительство РФ поддержало инициативу законодателей о возможности предоставить госзащиту любому сотруднику МВД, Росгвардии, СВР и военнослужащему при наличии соответствующих на то оснований. Войска Росгвардии также будут привлекать к охране защищаемых лиц, их жилья и имущества.
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россия, госдума рф, общество
Госдума приняла закон о запрете на передачу сведений о силовиках и судьях
Госдума приняла закон о запрете передавать данные о силовиках, находящихся под госзащитой
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, касающийся предоставления государственной защиты судьям, сотрудникам правоохранительных и контролирующих органов.
В соответствии с законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", государство может наложить запрет на распространение сведений с персональными данными о сотрудниках силовых ведомств и судьях, находящихся под госзащитой, и Роскомнадзор
сможет блокировать соответствующие сайты.
"По решению органа, осуществляющего меры безопасности, может быть наложен запрет на распространение информации, содержащей сведения о защищаемом лице (персональные данные), выдачу находящихся у оператора сведений о защищаемом лице (персональных данных), также могут быть заменены абонентские номера его телефонов и государственные регистрационные знаки используемых им или принадлежащих ему транспортных средств", - говорится в принятом документе.
Из текста также следует, что Роскомнадзор сможет блокировать сайты со сведениями о силовиках и других лицах, находящихся под госзащитой.
Так, расширяется перечень оснований для включения в единый реестр запрещенных сайтов. Речь теперь будет идти и об "информации, содержащей сведения о лицах, в отношении которых в соответствии с федеральным законом… "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и федеральным законом … "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" обеспечивается конфиденциальность", говорится в документе.
Ранее правительство РФ поддержало инициативу законодателей о возможности предоставить госзащиту любому сотруднику МВД, Росгвардии, СВР и военнослужащему при наличии соответствующих на то оснований. Войска Росгвардии также будут привлекать к охране защищаемых лиц, их жилья и имущества.