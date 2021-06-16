https://ria.ru/20210616/siloviki-1737252392.html

Госдума приняла закон о запрете на передачу сведений о силовиках и судьях

Госдума приняла закон о запрете на передачу сведений о силовиках и судьях - РИА Новости, 16.06.2021

Госдума приняла закон о запрете на передачу сведений о силовиках и судьях

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, касающийся предоставления государственной защиты судьям, сотрудникам... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T16:17

2021-06-16T16:17

2021-06-16T16:17

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госдума рф

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении закон, касающийся предоставления государственной защиты судьям, сотрудникам правоохранительных и контролирующих органов.В соответствии с законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", государство может наложить запрет на распространение сведений с персональными данными о сотрудниках силовых ведомств и судьях, находящихся под госзащитой, и Роскомнадзор сможет блокировать соответствующие сайты.Из текста также следует, что Роскомнадзор сможет блокировать сайты со сведениями о силовиках и других лицах, находящихся под госзащитой.Так, расширяется перечень оснований для включения в единый реестр запрещенных сайтов. Речь теперь будет идти и об "информации, содержащей сведения о лицах, в отношении которых в соответствии с федеральным законом… "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и федеральным законом … "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" обеспечивается конфиденциальность", говорится в документе.Ранее правительство РФ поддержало инициативу законодателей о возможности предоставить госзащиту любому сотруднику МВД, Росгвардии, СВР и военнослужащему при наличии соответствующих на то оснований. Войска Росгвардии также будут привлекать к охране защищаемых лиц, их жилья и имущества.

https://ria.ru/20210130/telegram-1595285027.html

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россия, госдума рф, общество