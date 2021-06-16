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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/shpargalki-1737270788.html
Скабеева с иронией высказалась о шпаргалках Байдена на встрече с Путиным
Скабеева с иронией высказалась о шпаргалках Байдена на встрече с Путиным - РИА Новости, 16.06.2021
Скабеева с иронией высказалась о шпаргалках Байдена на встрече с Путиным
Телеведущая Ольга Скабеева пошутила в своем Telegram-канале над президентом США Джо Байденом, использующим карточки с записями во время встречи с российским... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T17:33
2021-06-16T18:52
саммит путина и байдена
ольга скабеева
арктика
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
политика
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева пошутила в своем Telegram-канале над президентом США Джо Байденом, использующим карточки с записями во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.Главу Белого дома не первый раз замечают за использованием "шпаргалок" во время официальных выступлений. Как отметили СМИ, на прошедшей в марте этого года пресс-конференции Джо Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам и информацию о присутствовавших журналистах. В Женеве проходит саммит глав двух государств. В повестке заявлены стратегическая стабильность, пандемия, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат, Арктика и региональные конфликты. Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый президент после переговоров выступит перед журналистами отдельно.
арктика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Байден пришел на встречу с Путиным со "шпаргалками"
Байден пришел на встречу с Путиным со шпаргалками. На это обратили внимание западные СМИ. Американский лидер держал на коленях листок бумаги. Позже он убрал его во внутренний карман пиджака. Разобрать, что там написано, журналистам не удалось.
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видео, ольга скабеева, арктика, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, политика
Скабеева с иронией высказалась о шпаргалках Байдена на встрече с Путиным
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева пошутила в своем Telegram-канале над президентом США Джо Байденом, использующим карточки с записями во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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Скабеева с иронией высказалась о шпаргалках Байдена на встрече с Путиным
17:33 16.06.2021 (обновлено: 18:52 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL

Ведущая Ольга Скабеева пошутила над Байденом, использующим записи во время встречи с Путиным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева пошутила в своем Telegram-канале над президентом США Джо Байденом, использующим карточки с записями во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
"Байден и его шпаргалки. Куда же без них", — написала она.
Главу Белого дома не первый раз замечают за использованием "шпаргалок" во время официальных выступлений. Как отметили СМИ, на прошедшей в марте этого года пресс-конференции Джо Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам и информацию о присутствовавших журналистах.
В Женеве проходит саммит глав двух государств. В повестке заявлены стратегическая стабильность, пандемия, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат, Арктика и региональные конфликты. Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый президент после переговоров выступит перед журналистами отдельно.
 
Саммит Путина и БайденаОльга СкабееваАрктикаДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАПолитика
 
 
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