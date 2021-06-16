https://ria.ru/20210616/shpargalki-1737270788.html

Скабеева с иронией высказалась о шпаргалках Байдена на встрече с Путиным

Скабеева с иронией высказалась о шпаргалках Байдена на встрече с Путиным - РИА Новости, 16.06.2021

Скабеева с иронией высказалась о шпаргалках Байдена на встрече с Путиным

Телеведущая Ольга Скабеева пошутила в своем Telegram-канале над президентом США Джо Байденом, использующим карточки с записями во время встречи с российским... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T17:33

2021-06-16T17:33

2021-06-16T18:52

саммит путина и байдена

ольга скабеева

арктика

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

политика

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева пошутила в своем Telegram-канале над президентом США Джо Байденом, использующим карточки с записями во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.Главу Белого дома не первый раз замечают за использованием "шпаргалок" во время официальных выступлений. Как отметили СМИ, на прошедшей в марте этого года пресс-конференции Джо Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам и информацию о присутствовавших журналистах. В Женеве проходит саммит глав двух государств. В повестке заявлены стратегическая стабильность, пандемия, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат, Арктика и региональные конфликты. Совместной пресс-конференции не ожидается, каждый президент после переговоров выступит перед журналистами отдельно.

арктика

женева (город)

сша

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2021

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Байден пришел на встречу с Путиным со "шпаргалками" Байден пришел на встречу с Путиным со шпаргалками. На это обратили внимание западные СМИ. Американский лидер держал на коленях листок бумаги. Позже он убрал его во внутренний карман пиджака. Разобрать, что там написано, журналистам не удалось. 2021-06-16T17:33 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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