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В Балашихе ввели в строй школу на 900 мест
В Балашихе ввели в строй школу на 900 мест - РИА Новости, 16.06.2021
В Балашихе ввели в строй школу на 900 мест
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 900 мест в Железнодорожном районе... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T09:36
2021-06-16T09:36
2021-06-16T09:36
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 900 мест в Железнодорожном районе городского округа Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Четырехэтажное здание школы, стадион, зона для прогулок, спортивная и игровая площадки расположены на территории 1,9 гектара."Школа рассчитана на 900 учащихся. При наполняемости классов по 25 человек, в школе будет сформировано 12 классов начальной школы, 20 классов основной школы, 4 класса старшей школы", - отмечается в сообщении.
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балашиха, московская область (подмосковье), общество
В Балашихе ввели в строй школу на 900 мест
В Железнодорожном районе Балашихи ввели в строй школу на 900 мест