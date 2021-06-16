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В Балашихе ввели в строй школу на 900 мест

В Балашихе ввели в строй школу на 900 мест - РИА Новости, 16.06.2021

В Балашихе ввели в строй школу на 900 мест

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 900 мест в Железнодорожном районе... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T09:36

2021-06-16T09:36

2021-06-16T09:36

новости подмосковья

балашиха

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 900 мест в Железнодорожном районе городского округа Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Четырехэтажное здание школы, стадион, зона для прогулок, спортивная и игровая площадки расположены на территории 1,9 гектара."Школа рассчитана на 900 учащихся. При наполняемости классов по 25 человек, в школе будет сформировано 12 классов начальной школы, 20 классов основной школы, 4 класса старшей школы", - отмечается в сообщении.

балашиха

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балашиха, московская область (подмосковье), общество