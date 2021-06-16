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https://ria.ru/20210616/sertifikat-1737227984.html
В Минцифры рассказали, как получить сертификат о вакцинации от COVID-19
В Минцифры рассказали, как получить сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2021
В Минцифры рассказали, как получить сертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации пациента от коронавируса в России формируется после получения данных от Минздрава на портале госуслуг автоматически, другой возможности... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T14:31
2021-06-16T14:31
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сертификат о вакцинации пациента от коронавируса в России формируется после получения данных от Минздрава на портале госуслуг автоматически, другой возможности создать документ нет, сообщило Минцифры РФ."Медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном препарате в регистр вакцинированного…. После получения порталом госуслуг данных о введении второго компонента электронный сертификат вакцинированного формируется в автоматическом режиме и направляется в личный кабинет пользователя. Другой возможности сформировать документ не существует", - говорится в сообщении министерства.Минцифры подчеркивает, что "госуслуги" являются "витриной для отображения данных о вакцинации, которые формируются на стороне министерства здравоохранения".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
В Минцифры рассказали, как получить сертификат о вакцинации от COVID-19
14:31 16.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Минцифры рассказали, как получить сертификат о вакцинации от COVID-19 на госуслугах

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сертификат о вакцинации пациента от коронавируса в России формируется после получения данных от Минздрава на портале госуслуг автоматически, другой возможности создать документ нет, сообщило Минцифры РФ.
"Медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят данные о пациенте и введенном препарате в регистр вакцинированного…. После получения порталом госуслуг данных о введении второго компонента электронный сертификат вакцинированного формируется в автоматическом режиме и направляется в личный кабинет пользователя. Другой возможности сформировать документ не существует", - говорится в сообщении министерства.
Минцифры подчеркивает, что "госуслуги" являются "витриной для отображения данных о вакцинации, которые формируются на стороне министерства здравоохранения".
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