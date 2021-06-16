https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737195459.html
В Госдуме заявили, что Россию нельзя "удушить" санкциями
В Госдуме заявили, что Россию нельзя "удушить" санкциями - РИА Новости, 16.06.2021
В Госдуме заявили, что Россию нельзя "удушить" санкциями
России не страшны никакие санкции, в экономическом отношении РФ самодостаточная страна, поэтому ее нельзя удушить любого рода рестрикциями, заявил глава... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:03
2021-06-16T12:03
2021-06-16T12:03
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России не страшны никакие санкции, в экономическом отношении РФ самодостаточная страна, поэтому ее нельзя удушить любого рода рестрикциями, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."России нипочём никакие санкции, мы самодостаточная в экономическом отношении страна... Мы не боимся санкций. Но нас боятся. Пытаются в мировом информационном, а затем и политическом пространстве деформировать наш образ", - сказал Слуцкий в программе "Личные связи" на YouTube.По словам Слуцкого, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, Россия крепнет с каждым месяцем и с каждым годом, и это "нашим оппонентам, тем самым стратегическим друзьям, не даёт покоя"."Санкции и рестрикции сами по себе вывихнуты. Санкции и рестрикции против парламентариев вывихнуты вдвойне, поскольку парламентарии как раз должны ездить, общаться, наводить мосты в сфере парламентской и общественной дипломатии. Но, тем не менее, на Западе нас не слышат", - отметил Слуцкий, добавив, что недавно были приняты очередные санкции в отношении России."Хотел бы сказать нашим оппонентам: нельзя Россию удушить любого рода сколь угодно чувствительными санкциями", - заявил парламентарий.
https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737160848.html
https://ria.ru/20210607/sanktsii-1735992975.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_fdce617521a0025b057a282bf3f5647d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, в мире
В Госдуме заявили, что Россию нельзя "удушить" санкциями
Депутат Госдумы Слуцкий заявил, что Россию нельзя "удушить" санкциями
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России
не страшны никакие санкции, в экономическом отношении РФ самодостаточная страна, поэтому ее нельзя удушить любого рода рестрикциями, заявил глава комитета Госдумы
по международным делам Леонид Слуцкий
.
"России нипочём никакие санкции, мы самодостаточная в экономическом отношении страна... Мы не боимся санкций. Но нас боятся. Пытаются в мировом информационном, а затем и политическом пространстве деформировать наш образ", - сказал Слуцкий в программе "Личные связи" на YouTube.
По словам Слуцкого, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, Россия крепнет с каждым месяцем и с каждым годом, и это "нашим оппонентам, тем самым стратегическим друзьям, не даёт покоя".
"Санкции и рестрикции сами по себе вывихнуты. Санкции и рестрикции против парламентариев вывихнуты вдвойне, поскольку парламентарии как раз должны ездить, общаться, наводить мосты в сфере парламентской и общественной дипломатии. Но, тем не менее, на Западе нас не слышат", - отметил Слуцкий, добавив, что недавно были приняты очередные санкции в отношении России.
"Хотел бы сказать нашим оппонентам: нельзя Россию удушить любого рода сколь угодно чувствительными санкциями", - заявил парламентарий.