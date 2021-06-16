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В Госдуме заявили, что Россию нельзя "удушить" санкциями
В Госдуме заявили, что Россию нельзя "удушить" санкциями - РИА Новости, 16.06.2021
В Госдуме заявили, что Россию нельзя "удушить" санкциями
России не страшны никакие санкции, в экономическом отношении РФ самодостаточная страна, поэтому ее нельзя удушить любого рода рестрикциями, заявил глава... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:03
2021-06-16T12:03
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России не страшны никакие санкции, в экономическом отношении РФ самодостаточная страна, поэтому ее нельзя удушить любого рода рестрикциями, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."России нипочём никакие санкции, мы самодостаточная в экономическом отношении страна... Мы не боимся санкций. Но нас боятся. Пытаются в мировом информационном, а затем и политическом пространстве деформировать наш образ", - сказал Слуцкий в программе "Личные связи" на YouTube.По словам Слуцкого, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, Россия крепнет с каждым месяцем и с каждым годом, и это "нашим оппонентам, тем самым стратегическим друзьям, не даёт покоя"."Санкции и рестрикции сами по себе вывихнуты. Санкции и рестрикции против парламентариев вывихнуты вдвойне, поскольку парламентарии как раз должны ездить, общаться, наводить мосты в сфере парламентской и общественной дипломатии. Но, тем не менее, на Западе нас не слышат", - отметил Слуцкий, добавив, что недавно были приняты очередные санкции в отношении России."Хотел бы сказать нашим оппонентам: нельзя Россию удушить любого рода сколь угодно чувствительными санкциями", - заявил парламентарий.
https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737160848.html
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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, в мире
В Госдуме заявили, что Россию нельзя "удушить" санкциями
12:03 16.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депутат Госдумы Слуцкий заявил, что Россию нельзя "удушить" санкциями

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России не страшны никакие санкции, в экономическом отношении РФ самодостаточная страна, поэтому ее нельзя удушить любого рода рестрикциями, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"России нипочём никакие санкции, мы самодостаточная в экономическом отношении страна... Мы не боимся санкций. Но нас боятся. Пытаются в мировом информационном, а затем и политическом пространстве деформировать наш образ", - сказал Слуцкий в программе "Личные связи" на YouTube.
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По словам Слуцкого, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, Россия крепнет с каждым месяцем и с каждым годом, и это "нашим оппонентам, тем самым стратегическим друзьям, не даёт покоя".
"Санкции и рестрикции сами по себе вывихнуты. Санкции и рестрикции против парламентариев вывихнуты вдвойне, поскольку парламентарии как раз должны ездить, общаться, наводить мосты в сфере парламентской и общественной дипломатии. Но, тем не менее, на Западе нас не слышат", - отметил Слуцкий, добавив, что недавно были приняты очередные санкции в отношении России.
"Хотел бы сказать нашим оппонентам: нельзя Россию удушить любого рода сколь угодно чувствительными санкциями", - заявил парламентарий.
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