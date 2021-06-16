https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737195459.html

В Госдуме заявили, что Россию нельзя "удушить" санкциями

В Госдуме заявили, что Россию нельзя "удушить" санкциями - РИА Новости, 16.06.2021

В Госдуме заявили, что Россию нельзя "удушить" санкциями

России не страшны никакие санкции, в экономическом отношении РФ самодостаточная страна, поэтому ее нельзя удушить любого рода рестрикциями, заявил глава... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:03

2021-06-16T12:03

2021-06-16T12:03

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России не страшны никакие санкции, в экономическом отношении РФ самодостаточная страна, поэтому ее нельзя удушить любого рода рестрикциями, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."России нипочём никакие санкции, мы самодостаточная в экономическом отношении страна... Мы не боимся санкций. Но нас боятся. Пытаются в мировом информационном, а затем и политическом пространстве деформировать наш образ", - сказал Слуцкий в программе "Личные связи" на YouTube.По словам Слуцкого, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, Россия крепнет с каждым месяцем и с каждым годом, и это "нашим оппонентам, тем самым стратегическим друзьям, не даёт покоя"."Санкции и рестрикции сами по себе вывихнуты. Санкции и рестрикции против парламентариев вывихнуты вдвойне, поскольку парламентарии как раз должны ездить, общаться, наводить мосты в сфере парламентской и общественной дипломатии. Но, тем не менее, на Западе нас не слышат", - отметил Слуцкий, добавив, что недавно были приняты очередные санкции в отношении России."Хотел бы сказать нашим оппонентам: нельзя Россию удушить любого рода сколь угодно чувствительными санкциями", - заявил парламентарий.

https://ria.ru/20210616/sanktsii-1737160848.html

https://ria.ru/20210607/sanktsii-1735992975.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, в мире