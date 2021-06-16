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Самолет Путина вылетел из Женевы
Самолет Путина вылетел из Женевы - РИА Новости, 16.06.2021
Самолет Путина вылетел из Женевы
Самолет президента России Владимира Путина вылетел из Женевы после его переговоров с главой США Джо Байденом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T21:05
2021-06-16T21:05
2021-06-16T21:13
джо байден
владимир путин
в мире
саммит путина и байдена
женева (город)
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Самолет президента России Владимира Путина вылетел из Женевы после его переговоров с главой США Джо Байденом, передает корреспондент РИА Новости.Встреча Путина и Байдена в среду в Женеве длилась 4,5 часа, включая перерыв. Переговоры в узком составе продлились почти 2 часа, в расширенном - полтора.После этого оба лидера по отдельности ответили на вопросы СМИ.
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РИА Новости
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джо байден, владимир путин, в мире, женева (город)
Самолет Путина вылетел из Женевы
21:05 16.06.2021 (обновлено: 21:13 16.06.2021)
Самолет Путина вылетел из Женевы после его переговоров с Байденом