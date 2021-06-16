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Самолет Путина вылетел из Женевы

Самолет Путина вылетел из Женевы - РИА Новости, 16.06.2021

Самолет Путина вылетел из Женевы

Самолет президента России Владимира Путина вылетел из Женевы после его переговоров с главой США Джо Байденом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T21:05

2021-06-16T21:05

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джо байден

владимир путин

в мире

саммит путина и байдена

женева (город)

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Самолет президента России Владимира Путина вылетел из Женевы после его переговоров с главой США Джо Байденом, передает корреспондент РИА Новости.Встреча Путина и Байдена в среду в Женеве длилась 4,5 часа, включая перерыв. Переговоры в узком составе продлились почти 2 часа, в расширенном - полтора.После этого оба лидера по отдельности ответили на вопросы СМИ.

женева (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, в мире, женева (город)