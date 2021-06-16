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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/sammit-1737253417.html
Миронов назвал встречу Путина и Байдена хорошей возможностью для диалога
Миронов назвал встречу Путина и Байдена хорошей возможностью для диалога - РИА Новости, 16.06.2021
Миронов назвал встречу Путина и Байдена хорошей возможностью для диалога
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве — важный шаг для обеих стран, это возможность для лидеров донести свою точку зрения... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T16:22
2021-06-16T17:22
саммит путина и байдена
россия
сергей миронов
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве — важный шаг для обеих стран, это возможность для лидеров донести свою точку зрения и обсудить важные договоренности, хотя прорывные решения вряд ли будут, считает руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов."Начало переговорного процесса — а хочется верить, что это только начало, а не просто саммит, который уйдет в никуда, — это позитивно. Может быть, удастся договориться о чем-то в гуманитарных сферах. Потому что вопросы сокращения гонки вооружений, международной безопасности — они очень сложные. Но дорогу осилит идущий. Поэтому первый шаг, который сегодня делается в Женеве, — это важный и нужный шаг. Уверен, дальше последуют договоренности, без которых мир все время будет балансировать на очень опасной грани", — написал Миронов в своем Telegram-канале.Политик сказал, что саммит Россия — США не даст прорывных решений, но это большая возможность для глав государств обменяться точками зрения и услышать друг друга."Было бы наивно ожидать прорыва от саммита в Женеве, но он является хорошей возможностью для лидеров двух стран донести свою точку зрения и услышать аргументы другой стороны", — написал Миронов.Он также добавил, что при взаимодействии с Россией американские лидеры должны признать национальные интересы России и не расценивать их отстаивание как агрессию."Для успешного взаимодействия с Москвой Вашингтону следует признать национальные интересы России и не считать их отстаивание агрессией, как это было в 2014 году после событий на Украине. У граждан России есть неотъемлемое право на благополучие и нормальную жизнь в качестве суверенной нации. США должны помнить об этом и отказаться от политики санкций и сдерживания", — заключил Миронов.Встреча лидеров России и США проходит в среду на женевской вилле Ла Гранж. Это первый российско-американский саммит с момента переговоров Путина с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.
https://ria.ru/20210616/sammit-1737170587.html
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россия, сергей миронов, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Миронов назвал встречу Путина и Байдена хорошей возможностью для диалога
16:22 16.06.2021 (обновлено: 17:22 16.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Миронов назвал саммит Россия — США важным шагом и возможностью обсудить важные договоренности

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве — важный шаг для обеих стран, это возможность для лидеров донести свою точку зрения и обсудить важные договоренности, хотя прорывные решения вряд ли будут, считает руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
"Начало переговорного процесса — а хочется верить, что это только начало, а не просто саммит, который уйдет в никуда, — это позитивно. Может быть, удастся договориться о чем-то в гуманитарных сферах. Потому что вопросы сокращения гонки вооружений, международной безопасности — они очень сложные. Но дорогу осилит идущий. Поэтому первый шаг, который сегодня делается в Женеве, — это важный и нужный шаг. Уверен, дальше последуют договоренности, без которых мир все время будет балансировать на очень опасной грани", — написал Миронов в своем Telegram-канале.
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"Было бы наивно ожидать прорыва от саммита в Женеве, но он является хорошей возможностью для лидеров двух стран донести свою точку зрения и услышать аргументы другой стороны", — написал Миронов.
Он также добавил, что при взаимодействии с Россией американские лидеры должны признать национальные интересы России и не расценивать их отстаивание как агрессию.
"Для успешного взаимодействия с Москвой Вашингтону следует признать национальные интересы России и не считать их отстаивание агрессией, как это было в 2014 году после событий на Украине. У граждан России есть неотъемлемое право на благополучие и нормальную жизнь в качестве суверенной нации. США должны помнить об этом и отказаться от политики санкций и сдерживания", — заключил Миронов.
Встреча лидеров России и США проходит в среду на женевской вилле Ла Гранж. Это первый российско-американский саммит с момента переговоров Путина с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.
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Саммит Путина и БайденаРоссияСергей МироновДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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