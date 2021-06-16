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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210616/sammit-1737177091.html
Экс-посол США в России рассказал об ожиданиях от саммита в Женеве
Экс-посол США в России рассказал об ожиданиях от саммита в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021
Экс-посол США в России рассказал об ожиданиях от саммита в Женеве
Экс-посол США в РФ Майкл Макфол ожидает после встречи лидеров РФ и США возвращения послов двух стран в Москву и Вашингтон. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:17
2021-06-16T11:30
саммит путина и байдена
россия
джон салливан
майкл макфол
анатолий антонов
москва
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол ожидает после встречи лидеров РФ и США возвращения послов двух стран в Москву и Вашингтон.В беседе с журналистами он отметил, что в целом у него "скоромные ожидания" от саммита, который пройдет в среду в Женеве.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций."Я ничего не ожидаю, я рад, что президенты встретятся, и это правильно. Конкретных дел очень мало, нужно начинать. Я думаю, что они в первую очередь договорятся продолжать исторический разговор с Советским Союзом и Россией по договорам о ядерном оружии. Я как бывший посол надеюсь, что мы будем нормализировать институт представительства наших государств в Москве и Вашингтоне. Плохо, что Антонов сидит у вас", - сказал Макфол, отвечая на вопросы журналистов."Я надеюсь, что будет конкретный результат, потому что Антонов должен быть у нас, а Салливан должен быть у вас", - считает экс-посол.При этом, узнав, что российский посол Антонов приехал в Женеву, Макфол удивился, отметив, что слышал только про американского посла Салливана."Он здесь? Передайте ему привет", - попросил он.
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Макфол: Последняя совместная пресс-конференция была ужасной
Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что понимает, почему не будет совместной пресс-конференции лидеров РФ и США: прошлая с Дональдом Трампом была ужасной с точки зрения интересов Вашингтона.
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россия, джон салливан, майкл макфол, анатолий антонов, москва, сша, в мире
Экс-посол США в России рассказал об ожиданиях от саммита в Женеве
10:17 16.06.2021 (обновлено: 11:30 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкМайкл Макфол
Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Макфол надеется на возращение послов России и США к работе после встречи Путина и Байдена

Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол ожидает после встречи лидеров РФ и США возвращения послов двух стран в Москву и Вашингтон.
В беседе с журналистами он отметил, что в целом у него "скоромные ожидания" от саммита, который пройдет в среду в Женеве.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций.
"Я ничего не ожидаю, я рад, что президенты встретятся, и это правильно. Конкретных дел очень мало, нужно начинать. Я думаю, что они в первую очередь договорятся продолжать исторический разговор с Советским Союзом и Россией по договорам о ядерном оружии. Я как бывший посол надеюсь, что мы будем нормализировать институт представительства наших государств в Москве и Вашингтоне. Плохо, что Антонов сидит у вас", - сказал Макфол, отвечая на вопросы журналистов.
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 09:25Саммит Путина и Байдена
Помпео раскритиковал неготовность Байдена к пресс-конференции с Путиным
"Я надеюсь, что будет конкретный результат, потому что Антонов должен быть у нас, а Салливан должен быть у вас", - считает экс-посол.
При этом, узнав, что российский посол Антонов приехал в Женеву, Макфол удивился, отметив, что слышал только про американского посла Салливана.
"Он здесь? Передайте ему привет", - попросил он.
 
Саммит Путина и БайденаРоссияДжон СалливанМайкл МакфолАнатолий АнтоновМоскваСШАВ мире
 
 
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