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Экс-посол США в России рассказал об ожиданиях от саммита в Женеве

Экс-посол США в России рассказал об ожиданиях от саммита в Женеве - РИА Новости, 16.06.2021

Экс-посол США в России рассказал об ожиданиях от саммита в Женеве

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол ожидает после встречи лидеров РФ и США возвращения послов двух стран в Москву и Вашингтон. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:17

2021-06-16T10:17

2021-06-16T11:30

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ЖЕНЕВА, 16 июн - РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол ожидает после встречи лидеров РФ и США возвращения послов двух стран в Москву и Вашингтон.В беседе с журналистами он отметил, что в целом у него "скоромные ожидания" от саммита, который пройдет в среду в Женеве.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций."Я ничего не ожидаю, я рад, что президенты встретятся, и это правильно. Конкретных дел очень мало, нужно начинать. Я думаю, что они в первую очередь договорятся продолжать исторический разговор с Советским Союзом и Россией по договорам о ядерном оружии. Я как бывший посол надеюсь, что мы будем нормализировать институт представительства наших государств в Москве и Вашингтоне. Плохо, что Антонов сидит у вас", - сказал Макфол, отвечая на вопросы журналистов."Я надеюсь, что будет конкретный результат, потому что Антонов должен быть у нас, а Салливан должен быть у вас", - считает экс-посол.При этом, узнав, что российский посол Антонов приехал в Женеву, Макфол удивился, отметив, что слышал только про американского посла Салливана."Он здесь? Передайте ему привет", - попросил он.

https://ria.ru/20210616/pompeo-1737171485.html

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Макфол: Последняя совместная пресс-конференция была ужасной Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что понимает, почему не будет совместной пресс-конференции лидеров РФ и США: прошлая с Дональдом Трампом была ужасной с точки зрения интересов Вашингтона. 2021-06-16T10:17 true PT0M58S

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россия, джон салливан, майкл макфол, анатолий антонов, москва, сша, в мире