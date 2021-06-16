Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210616/rossiya-1737172590.html
Американский политолог пояснил, как Россия стала непредсказуемой для США
Американский политолог пояснил, как Россия стала непредсказуемой для США - РИА Новости, 16.06.2021
Американский политолог пояснил, как Россия стала непредсказуемой для США
Россия стала непредсказуемой для США сразу после распада Советского Союза, Вашингтон ждал демократии западного типа и не понимает произошедших с тех пор... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T09:37
2021-06-16T10:32
россия
нато
джо байден
владимир путин
белоруссия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737102118_0:120:3070:1847_1920x0_80_0_0_366dd33e0d9322987c2ef9a4075dedf4.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Россия стала непредсказуемой для США сразу после распада Советского Союза, Вашингтон ждал демократии западного типа и не понимает произошедших с тех пор изменений, и хотя теплые отношения между РФ и США вряд ли возможны, управляемыми они вполне могут быть, сказал РИА Новости профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув."Вот где на самом деле начинается искаженное восприятие: мы думали, что будем иметь дело с вереницей демократов западного стиля, а вместо этого получили режим другого типа. Я не уверен, что американцы отдают отчет в том, насколько сильно все изменилось с момента распада СССР", - сказал Косгроув.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в среду встретятся в Женеве. Американский лидер неоднократно заявлял, что для него целью встречи является попытка выстроить с Россией стабильные и предсказуемые отношения.По словам американского профессора, областей, где страны смогут найти точки соприкосновения достаточно. Байден заинтересован в сотрудничестве с РФ, поскольку диалог более продуктивен, чем конфронтация, считает Косгроув. "Сейчас, может быть, очень трудно иметь теплые отношения, но управляемые, безусловно, возможно", - сказал он."В идеале, в риторике обеих стран нужно сдать назад, подчеркивать области общих интересов, а не сферы, где есть разногласия", - добавил собеседник агентства.Как сказал Косгроув, В США думали и "считали логичным", что постсоветская Россия пойдет по тому же пути в построении общества, что и Америка, став подобной демократией. "Для устройства такой системы у России был слишком ограничен опыт, ситуация на местах была хаотичной, и переход от советской экономической модели был очень трудным", - сказал ученый.Он отметил, что в США трудно осознать, как обещания нынешней российской власти во главе с президентом Путиным резонировали с ситуацией в РФ и поэтому нашли отклик.Еще одной причиной сложившихся отношений эксперт назвал культуру специальных агентств, которая сложно поддается изменениям. "В обеих странах есть агентства и министерства, которые были частично созданы для наблюдения и противостояния друг другу во время холодной войны", - отметил Косгроув.Другой частью проблемы он назвал расширение НАТО на восток и отношения РФ с ближайшими соседями: у Вашингтона была Россия, где система власти не соответствовала американским ожиданиям, у РФ - войска НАТО на границе, "хотя и было обещано, что этого не произойдет". Взгляды США и России отличаются на ситуацию с Украиной и Крымом, сказал собеседник агентства. "Так что многое в прошлом и в несовпадении нынешних интересов работает против того, чтобы иметь хорошие отношения. Поэтому встречи и широкий культурный обмен между лидерами и гражданами обеих стран остается важным", - подчеркнул он.Американские власти, отметил ученый, иначе смотрят на российские выборные компании и поддержку Россией Белоруссии, а также ситуации с несистемной оппозицией. "США всегда говорят о таких вещах, как демократические ценности и права человека, потому что они имеют в виду эти вещи по-своему", - сказал Косгроув, добавив, что Китай и Россия определяют эти понятия иначе.Внутриамериканским раздражителем стал и вопрос о том, "что Россия сделала или не сделала на выборах президента США в 2016 и 2020 годах", демократы последние четыре года зациклились на этой теме, отметил эксперт. "Это раздражитель во внутренней политике США и играет на образ России правопреемницы СССР, который здесь прочно обосновался в период холодной войны", - сказал ученый.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/sammit-1737167953.html
https://ria.ru/20210616/diplomatiya-1737157525.html
https://ria.ru/20210616/vstrechi-1737156868.html
https://ria.ru/20210616/fontan-1737154294.html
россия
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737102118_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_9ddf462e6ee05ac41b53b1a2c68cc5c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, джо байден, владимир путин, белоруссия, сша
Американский политолог пояснил, как Россия стала непредсказуемой для США
09:37 16.06.2021 (обновлено: 10:32 16.06.2021)
 
© REUTERS / Peter Klaunzer/PoolФлаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© REUTERS / Peter Klaunzer/Pool

Профессор политологии Кеннет Косгроув рассказал, как Россия стала непредсказуемой

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Россия стала непредсказуемой для США сразу после распада Советского Союза, Вашингтон ждал демократии западного типа и не понимает произошедших с тех пор изменений, и хотя теплые отношения между РФ и США вряд ли возможны, управляемыми они вполне могут быть, сказал РИА Новости профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.
"Вот где на самом деле начинается искаженное восприятие: мы думали, что будем иметь дело с вереницей демократов западного стиля, а вместо этого получили режим другого типа. Я не уверен, что американцы отдают отчет в том, насколько сильно все изменилось с момента распада СССР", - сказал Косгроув.
Вилла La Grange в Женеве, где состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 08:52В мире
Стало известно расписание саммита Россия – США в Женеве
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в среду встретятся в Женеве. Американский лидер неоднократно заявлял, что для него целью встречи является попытка выстроить с Россией стабильные и предсказуемые отношения.
По словам американского профессора, областей, где страны смогут найти точки соприкосновения достаточно. Байден заинтересован в сотрудничестве с РФ, поскольку диалог более продуктивен, чем конфронтация, считает Косгроув. "Сейчас, может быть, очень трудно иметь теплые отношения, но управляемые, безусловно, возможно", - сказал он.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 02:06Саммит Путина и Байдена
Межгосударственные отношения России и США
"В идеале, в риторике обеих стран нужно сдать назад, подчеркивать области общих интересов, а не сферы, где есть разногласия", - добавил собеседник агентства.
Как сказал Косгроув, В США думали и "считали логичным", что постсоветская Россия пойдет по тому же пути в построении общества, что и Америка, став подобной демократией. "Для устройства такой системы у России был слишком ограничен опыт, ситуация на местах была хаотичной, и переход от советской экономической модели был очень трудным", - сказал ученый.
Он отметил, что в США трудно осознать, как обещания нынешней российской власти во главе с президентом Путиным резонировали с ситуацией в РФ и поэтому нашли отклик.
Еще одной причиной сложившихся отношений эксперт назвал культуру специальных агентств, которая сложно поддается изменениям. "В обеих странах есть агентства и министерства, которые были частично созданы для наблюдения и противостояния друг другу во время холодной войны", - отметил Косгроув.
Президент РФ Борис Ельцин и президент США Джордж Буш после подписания российско-американского договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 02:00
Двусторонние встречи президентов России и США
Другой частью проблемы он назвал расширение НАТО на восток и отношения РФ с ближайшими соседями: у Вашингтона была Россия, где система власти не соответствовала американским ожиданиям, у РФ - войска НАТО на границе, "хотя и было обещано, что этого не произойдет". Взгляды США и России отличаются на ситуацию с Украиной и Крымом, сказал собеседник агентства. "Так что многое в прошлом и в несовпадении нынешних интересов работает против того, чтобы иметь хорошие отношения. Поэтому встречи и широкий культурный обмен между лидерами и гражданами обеих стран остается важным", - подчеркнул он.
Американские власти, отметил ученый, иначе смотрят на российские выборные компании и поддержку Россией Белоруссии, а также ситуации с несистемной оппозицией. "США всегда говорят о таких вещах, как демократические ценности и права человека, потому что они имеют в виду эти вещи по-своему", - сказал Косгроув, добавив, что Китай и Россия определяют эти понятия иначе.
Внутриамериканским раздражителем стал и вопрос о том, "что Россия сделала или не сделала на выборах президента США в 2016 и 2020 годах", демократы последние четыре года зациклились на этой теме, отметил эксперт. "Это раздражитель во внутренней политике США и играет на образ России правопреемницы СССР, который здесь прочно обосновался в период холодной войны", - сказал ученый.
Колючая проволока перед фонтаном в Женеве накануне президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
Вчера, 01:10Саммит Путина и Байдена
Фонтан в Женеве подсветили цветами флагов России и США перед саммитом
 
РоссияНАТОДжо БайденВладимир ПутинБелоруссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума
09:23Житель Кемерово выкинул двух собак с пятого этажа
09:20Французы сравнили, как Путин и Байден держались во время саммита
09:19Эксперт объяснил, почему Байден отказался от жесткого подхода к России
09:15Экс-глава СНБ Армении обвинил команду Пашиняна в антироссийской политике
09:13Кузнецова призвала запретить педофилам под надзором доступ в интернет
09:08В Керчи выпало полторы месячной нормы осадков
09:08Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь
09:00Ученые создали сверхэкономичный материал для очистки подземных вод
08:50Эксперт рассказал, чьи интересы представлял Байден на встрече с Путиным
08:40На сайтах крупнейших американских авиакомпаний произошел сбой
08:35Суд в Новосибирске отправил под домашний арест инженера АЗС после пожара
08:35Власти Японии прокомментировали саммит Путина и Байдена
08:28Учения ВМФ России пройдут у берегов Сахалина
08:20В Екатеринбурге столкнулись два автобуса
08:20Силовики возобновили обстрелы после двух недель тишины, заявили в ЛНР
08:14В Калининградской области ужесточили ограничения по COVID-19
08:02Гонконг внес "Спутник V" в список признаваемых вакцин
07:56Синоптики ожидают в Москве облачную погоду и до плюс 26 градусов
07:50Проценко ответил на опасения россиян о бесплодии после вакцинации
Лента новостейМолния