https://ria.ru/20210616/rossiya-1737172590.html
Американский политолог пояснил, как Россия стала непредсказуемой для США
Американский политолог пояснил, как Россия стала непредсказуемой для США - РИА Новости, 16.06.2021
Американский политолог пояснил, как Россия стала непредсказуемой для США
Россия стала непредсказуемой для США сразу после распада Советского Союза, Вашингтон ждал демократии западного типа и не понимает произошедших с тех пор... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T09:37
2021-06-16T09:37
2021-06-16T10:32
россия
нато
джо байден
владимир путин
белоруссия
сша
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Россия стала непредсказуемой для США сразу после распада Советского Союза, Вашингтон ждал демократии западного типа и не понимает произошедших с тех пор изменений, и хотя теплые отношения между РФ и США вряд ли возможны, управляемыми они вполне могут быть, сказал РИА Новости профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув."Вот где на самом деле начинается искаженное восприятие: мы думали, что будем иметь дело с вереницей демократов западного стиля, а вместо этого получили режим другого типа. Я не уверен, что американцы отдают отчет в том, насколько сильно все изменилось с момента распада СССР", - сказал Косгроув.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в среду встретятся в Женеве. Американский лидер неоднократно заявлял, что для него целью встречи является попытка выстроить с Россией стабильные и предсказуемые отношения.По словам американского профессора, областей, где страны смогут найти точки соприкосновения достаточно. Байден заинтересован в сотрудничестве с РФ, поскольку диалог более продуктивен, чем конфронтация, считает Косгроув. "Сейчас, может быть, очень трудно иметь теплые отношения, но управляемые, безусловно, возможно", - сказал он."В идеале, в риторике обеих стран нужно сдать назад, подчеркивать области общих интересов, а не сферы, где есть разногласия", - добавил собеседник агентства.Как сказал Косгроув, В США думали и "считали логичным", что постсоветская Россия пойдет по тому же пути в построении общества, что и Америка, став подобной демократией. "Для устройства такой системы у России был слишком ограничен опыт, ситуация на местах была хаотичной, и переход от советской экономической модели был очень трудным", - сказал ученый.Он отметил, что в США трудно осознать, как обещания нынешней российской власти во главе с президентом Путиным резонировали с ситуацией в РФ и поэтому нашли отклик.Еще одной причиной сложившихся отношений эксперт назвал культуру специальных агентств, которая сложно поддается изменениям. "В обеих странах есть агентства и министерства, которые были частично созданы для наблюдения и противостояния друг другу во время холодной войны", - отметил Косгроув.Другой частью проблемы он назвал расширение НАТО на восток и отношения РФ с ближайшими соседями: у Вашингтона была Россия, где система власти не соответствовала американским ожиданиям, у РФ - войска НАТО на границе, "хотя и было обещано, что этого не произойдет". Взгляды США и России отличаются на ситуацию с Украиной и Крымом, сказал собеседник агентства. "Так что многое в прошлом и в несовпадении нынешних интересов работает против того, чтобы иметь хорошие отношения. Поэтому встречи и широкий культурный обмен между лидерами и гражданами обеих стран остается важным", - подчеркнул он.Американские власти, отметил ученый, иначе смотрят на российские выборные компании и поддержку Россией Белоруссии, а также ситуации с несистемной оппозицией. "США всегда говорят о таких вещах, как демократические ценности и права человека, потому что они имеют в виду эти вещи по-своему", - сказал Косгроув, добавив, что Китай и Россия определяют эти понятия иначе.Внутриамериканским раздражителем стал и вопрос о том, "что Россия сделала или не сделала на выборах президента США в 2016 и 2020 годах", демократы последние четыре года зациклились на этой теме, отметил эксперт. "Это раздражитель во внутренней политике США и играет на образ России правопреемницы СССР, который здесь прочно обосновался в период холодной войны", - сказал ученый.
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россия, нато, джо байден, владимир путин, белоруссия, сша
Американский политолог пояснил, как Россия стала непредсказуемой для США
09:37 16.06.2021 (обновлено: 10:32 16.06.2021)
Профессор политологии Кеннет Косгроув рассказал, как Россия стала непредсказуемой
ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Россия
стала непредсказуемой для США сразу после распада Советского Союза, Вашингтон
ждал демократии западного типа и не понимает произошедших с тех пор изменений, и хотя теплые отношения между РФ и США вряд ли возможны, управляемыми они вполне могут быть, сказал РИА Новости профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.
"Вот где на самом деле начинается искаженное восприятие: мы думали, что будем иметь дело с вереницей демократов западного стиля, а вместо этого получили режим другого типа. Я не уверен, что американцы отдают отчет в том, насколько сильно все изменилось с момента распада СССР", - сказал Косгроув.
Президенты РФ и США Владимир Путин
и Джо Байден
в среду встретятся в Женеве
. Американский лидер неоднократно заявлял, что для него целью встречи является попытка выстроить с Россией стабильные и предсказуемые отношения.
По словам американского профессора, областей, где страны смогут найти точки соприкосновения достаточно. Байден заинтересован в сотрудничестве с РФ, поскольку диалог более продуктивен, чем конфронтация, считает Косгроув. "Сейчас, может быть, очень трудно иметь теплые отношения, но управляемые, безусловно, возможно", - сказал он.
"В идеале, в риторике обеих стран нужно сдать назад, подчеркивать области общих интересов, а не сферы, где есть разногласия", - добавил собеседник агентства.
Как сказал Косгроув, В США думали и "считали логичным", что постсоветская Россия пойдет по тому же пути в построении общества, что и Америка
, став подобной демократией. "Для устройства такой системы у России был слишком ограничен опыт, ситуация на местах была хаотичной, и переход от советской экономической модели был очень трудным", - сказал ученый.
Он отметил, что в США трудно осознать, как обещания нынешней российской власти во главе с президентом Путиным резонировали с ситуацией в РФ и поэтому нашли отклик.
Еще одной причиной сложившихся отношений эксперт назвал культуру специальных агентств, которая сложно поддается изменениям. "В обеих странах есть агентства и министерства, которые были частично созданы для наблюдения и противостояния друг другу во время холодной войны", - отметил Косгроув.
Другой частью проблемы он назвал расширение НАТО
на восток и отношения РФ с ближайшими соседями: у Вашингтона была Россия, где система власти не соответствовала американским ожиданиям, у РФ - войска НАТО на границе, "хотя и было обещано, что этого не произойдет". Взгляды США и России отличаются на ситуацию с Украиной
и Крымом, сказал собеседник агентства. "Так что многое в прошлом и в несовпадении нынешних интересов работает против того, чтобы иметь хорошие отношения. Поэтому встречи и широкий культурный обмен между лидерами и гражданами обеих стран остается важным", - подчеркнул он.
Американские власти, отметил ученый, иначе смотрят на российские выборные компании и поддержку Россией Белоруссии
, а также ситуации с несистемной оппозицией. "США всегда говорят о таких вещах, как демократические ценности и права человека, потому что они имеют в виду эти вещи по-своему", - сказал Косгроув, добавив, что Китай
и Россия определяют эти понятия иначе.
Внутриамериканским раздражителем стал и вопрос о том, "что Россия сделала или не сделала на выборах президента США в 2016 и 2020 годах", демократы последние четыре года зациклились на этой теме, отметил эксперт. "Это раздражитель во внутренней политике США и играет на образ России правопреемницы СССР
, который здесь прочно обосновался в период холодной войны", - сказал ученый.