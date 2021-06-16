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Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников
Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников - РИА Новости, 16.06.2021
Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников
Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям до 15 августа привить двумя компонентами РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T12:12
2021-06-16T13:58
общество
коронавирус covid-19
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса не менее 60% от общего числа сотрудников.Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.В документе указывается, что первый укол нужно сделать в срок до 15 июля.Также работодатели должны усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики COVID-19, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.Прививки должны сделать сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.Помимо этого вакцинироваться должны работники транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов).Две дозы препарата должны получить сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий.Привиться нужно и государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы города Москвы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы города Москвы, работникам органов власти города Москвы и подведомственных им организаций.
https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737199571.html
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общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва
Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников
12:12 16.06.2021 (обновлено: 13:58 16.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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Главный санитарный врач Москвы Андреева потребовала от компаний вакцинировать 60% сотрудников

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса не менее 60% от общего числа сотрудников.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.
В документе указывается, что первый укол нужно сделать в срок до 15 июля.
Также работодатели должны усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики COVID-19, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.
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Прививки должны сделать сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Помимо этого вакцинироваться должны работники транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов).
Две дозы препарата должны получить сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий.
Привиться нужно и государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы города Москвы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы города Москвы, работникам органов власти города Москвы и подведомственных им организаций.
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