https://ria.ru/20210616/rospotrebnadzor-1737196981.html

Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников

Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников - РИА Новости, 16.06.2021

Столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников

Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям до 15 августа привить двумя компонентами РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T12:12

2021-06-16T12:12

2021-06-16T13:58

общество

коронавирус covid-19

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса не менее 60% от общего числа сотрудников.Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.В документе указывается, что первый укол нужно сделать в срок до 15 июля.Также работодатели должны усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики COVID-19, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.Прививки должны сделать сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.Помимо этого вакцинироваться должны работники транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов).Две дозы препарата должны получить сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; театров, кинотеатров, концертных залов; массовых физкультурных, спортивных мероприятий.Привиться нужно и государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы города Москвы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы города Москвы, работникам органов власти города Москвы и подведомственных им организаций.

https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737199571.html

https://ria.ru/20210616/moskva-1737200280.html

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