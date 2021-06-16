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Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий

Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий - РИА Новости, 16.06.2021

Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий

Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2021 года исследовали более 15 тысяч проб кондитерских изделий, 3,4% не соответствуют нормативам по... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T06:01

2021-06-16T06:01

2021-06-16T06:01

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2021 года исследовали более 15 тысяч проб кондитерских изделий, 3,4% не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что за первый квартал 2021 года Роспотребнадзор по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям исследовал более 15 тысяч проб кондитерских изделий."Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) за 1 квартал 2021 года составил 3,40% (за 1 квартал 2020 года – 3,09%)", - подчеркивается в сообщении.Удельный вес проб кондитерских изделий, не соответствующих требованиям по содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, пестициды, микотоксины), за первый квартал 2021 года не обнаружено, а по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, кислотность, массовая доля сахара и другие), не соответствовали нормативным требованиям 2,75% проб.

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/sladosti-1728379747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество