https://ria.ru/20210616/rospotrebnadzor-1737161983.html
Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий - РИА Новости, 16.06.2021
Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2021 года исследовали более 15 тысяч проб кондитерских изделий, 3,4% не соответствуют нормативам по... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T06:01
2021-06-16T06:01
2021-06-16T06:01
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732793460_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40a2e3e42a9668d0f000f319b63f2d8a.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2021 года исследовали более 15 тысяч проб кондитерских изделий, 3,4% не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что за первый квартал 2021 года Роспотребнадзор по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям исследовал более 15 тысяч проб кондитерских изделий."Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) за 1 квартал 2021 года составил 3,40% (за 1 квартал 2020 года – 3,09%)", - подчеркивается в сообщении.Удельный вес проб кондитерских изделий, не соответствующих требованиям по содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, пестициды, микотоксины), за первый квартал 2021 года не обнаружено, а по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, кислотность, массовая доля сахара и другие), не соответствовали нормативным требованиям 2,75% проб.
https://radiosputnik.ria.ru/20210415/sladosti-1728379747.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732793460_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7308ed88b04457aa6dff63c74fab6b10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
Роспотребнадзор: более 3% исследованных кондитерских изделий не соответствуют нормативам
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Специалисты Роспотребнадзора
за первый квартал 2021 года исследовали более 15 тысяч проб кондитерских изделий, 3,4% не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям, сообщается на сайте ведомства
.
"Специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота 1,6 тонны кондитерских изделий проб (за 1 квартал 2020 год – 25 тонн)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за первый квартал 2021 года Роспотребнадзор по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям исследовал более 15 тысяч проб кондитерских изделий.
"Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) за 1 квартал 2021 года составил 3,40% (за 1 квартал 2020 года – 3,09%)", - подчеркивается в сообщении.
Удельный вес проб кондитерских изделий, не соответствующих требованиям по содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, пестициды, микотоксины), за первый квартал 2021 года не обнаружено, а по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, кислотность, массовая доля сахара и другие), не соответствовали нормативным требованиям 2,75% проб.