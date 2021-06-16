Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210616/rospotrebnadzor-1737161983.html
Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий - РИА Новости, 16.06.2021
Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2021 года исследовали более 15 тысяч проб кондитерских изделий, 3,4% не соответствуют нормативам по... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T06:01
2021-06-16T06:01
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732793460_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40a2e3e42a9668d0f000f319b63f2d8a.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2021 года исследовали более 15 тысяч проб кондитерских изделий, 3,4% не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что за первый квартал 2021 года Роспотребнадзор по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям исследовал более 15 тысяч проб кондитерских изделий."Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) за 1 квартал 2021 года составил 3,40% (за 1 квартал 2020 года – 3,09%)", - подчеркивается в сообщении.Удельный вес проб кондитерских изделий, не соответствующих требованиям по содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, пестициды, микотоксины), за первый квартал 2021 года не обнаружено, а по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, кислотность, массовая доля сахара и другие), не соответствовали нормативным требованиям 2,75% проб.
https://radiosputnik.ria.ru/20210415/sladosti-1728379747.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732793460_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7308ed88b04457aa6dff63c74fab6b10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
06:01 16.06.2021
 
© Pixabay / svetlanabar Торт
Торт - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© Pixabay / svetlanabar

Роспотребнадзор: более 3% исследованных кондитерских изделий не соответствуют нормативам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2021 года исследовали более 15 тысяч проб кондитерских изделий, 3,4% не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям, сообщается на сайте ведомства.
"Специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота 1,6 тонны кондитерских изделий проб (за 1 квартал 2020 год – 25 тонн)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за первый квартал 2021 года Роспотребнадзор по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям исследовал более 15 тысяч проб кондитерских изделий.
"Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) за 1 квартал 2021 года составил 3,40% (за 1 квартал 2020 года – 3,09%)", - подчеркивается в сообщении.
Удельный вес проб кондитерских изделий, не соответствующих требованиям по содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, пестициды, микотоксины), за первый квартал 2021 года не обнаружено, а по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, кислотность, массовая доля сахара и другие), не соответствовали нормативным требованиям 2,75% проб.
Конфеты на палочке - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 12:28Сказано в эфире
"Дикий спрос". Эксперт о возможном росте цен на кондитерские изделия
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Цена дизельного топлива побила исторический рекорд
09:00Майкл Суэнвик: пандемия непредсказуемо изменит мир научной фантастики
08:57Ученые спрогнозировали пик роста случаев COVID-19 в России
08:51Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ
08:40Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель
08:38Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России
08:33СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
08:24Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла
08:13В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар
07:52Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране
07:32Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО
07:26В России разработают новый вариант Су-57
07:11Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
07:08Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей
07:02Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер
06:26Тела супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье, нашли
06:16Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами
06:07"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам
06:03ВТБ не ждет перегрева рынка ипотеки из-за продления госпрограммы
06:01Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
Лента новостейМолния