https://ria.ru/20210616/renovatsiya-1737177763.html

Бочкарев: в Москве расселили первые 100 домов по программе реновации

Бочкарев: в Москве расселили первые 100 домов по программе реновации - РИА Новости, 16.06.2021

Бочкарев: в Москве расселили первые 100 домов по программе реновации

В Москве по программе реновации расселили первые 100 домов, половина из них уже снесена, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T10:21

2021-06-16T10:21

2021-06-16T10:21

стройкомплекс москвы

реновация

жилье

андрей бочкарев

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_0:64:2746:1609_1920x0_80_0_0_c96c1bcf894866339ad151b9dce0ff5b.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Недвижимость. В Москве по программе реновации расселили первые 100 домов, половина из них уже снесена, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Программа реновации сейчас реализуется во всех административных округах города. Мы отселили ровно 100 домов, половина из них снесена. Освобожденные территории становятся ресурсом для проектирования и строительства на последующих этапах программы", - сказал Бочкарев.В расселенных домах проживали более 14 тысяч человек. Большая часть отселенных объектов находится в Юго-Западном, Западном и Центральном округах.В настоящее время по программе реновации в стадии проектирования и строительства находится 288 объектов. Идет переселение свыше 40 тысяч жителей из более чем 270 домов, новые квартиры получили 31,5 тысячи человек, напомнил Бочкарёв.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали почти 120 домов площадью 1,4 миллиона квадратных метров.

https://ria.ru/20210611/fundament-1736600844.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стройкомплекс москвы, реновация, жилье, андрей бочкарев, москва