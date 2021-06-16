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Бочкарев: в Москве расселили первые 100 домов по программе реновации
Бочкарев: в Москве расселили первые 100 домов по программе реновации - РИА Новости, 16.06.2021
Бочкарев: в Москве расселили первые 100 домов по программе реновации
В Москве по программе реновации расселили первые 100 домов, половина из них уже снесена, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T10:21
2021-06-16T10:21
стройкомплекс москвы
реновация
жилье
андрей бочкарев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Недвижимость. В Москве по программе реновации расселили первые 100 домов, половина из них уже снесена, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Программа реновации сейчас реализуется во всех административных округах города. Мы отселили ровно 100 домов, половина из них снесена. Освобожденные территории становятся ресурсом для проектирования и строительства на последующих этапах программы", - сказал Бочкарев.В расселенных домах проживали более 14 тысяч человек. Большая часть отселенных объектов находится в Юго-Западном, Западном и Центральном округах.В настоящее время по программе реновации в стадии проектирования и строительства находится 288 объектов. Идет переселение свыше 40 тысяч жителей из более чем 270 домов, новые квартиры получили 31,5 тысячи человек, напомнил Бочкарёв.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали почти 120 домов площадью 1,4 миллиона квадратных метров.
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стройкомплекс москвы, реновация, жилье, андрей бочкарев, москва

Бочкарев: в Москве расселили первые 100 домов по программе реновации

10:21 16.06.2021
 
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Недвижимость. В Москве по программе реновации расселили первые 100 домов, половина из них уже снесена, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"Программа реновации сейчас реализуется во всех административных округах города. Мы отселили ровно 100 домов, половина из них снесена. Освобожденные территории становятся ресурсом для проектирования и строительства на последующих этапах программы", - сказал Бочкарев.
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В расселенных домах проживали более 14 тысяч человек. Большая часть отселенных объектов находится в Юго-Западном, Западном и Центральном округах.
В настоящее время по программе реновации в стадии проектирования и строительства находится 288 объектов. Идет переселение свыше 40 тысяч жителей из более чем 270 домов, новые квартиры получили 31,5 тысячи человек, напомнил Бочкарёв.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали почти 120 домов площадью 1,4 миллиона квадратных метров.
 
Стройкомплекс МосквыРеновацияЖильеАндрей БочкаревМосква
 
 
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