https://ria.ru/20210616/rasselenie-1737190223.html

Жильцов 11 аварийных домов одновременно расселят в поселке в Югре

Жильцов 11 аварийных домов одновременно расселят в поселке в Югре - РИА Новости, 16.06.2021

Жильцов 11 аварийных домов одновременно расселят в поселке в Югре

Многоэтажку на 153 квартиры ввели в эксплуатацию в небольшом поселке Барсово (ХМАО), что позволит расселить жильцов 11 аварийных домов, сообщила замглавы... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:36

2021-06-16T11:36

2021-06-16T11:57

ханты-мансийский автономный округ

жилье

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июн - РИА Новости. Многоэтажку на 153 квартиры ввели в эксплуатацию в небольшом поселке Барсово (ХМАО), что позволит расселить жильцов 11 аварийных домов, сообщила замглавы администрации Сургутского района Юлия Маркова.Строительство дома на 153 квартиры в Барсово, население которого составляет около 6 тысяч человек, началось в марте 2020 года и завершилось менее чем за год, пояснила Маркова. Квартиры полностью готовы к заселению."Мы выкупили 68 квартир в рамках программы переселения из аварийного жилья, это позволит уже сейчас расселить жильцов 11 домов", - сказала Маркова журналистам.По ее словам, на начало года у муниципалитета на реализацию программы по переселению было около 500 миллионов рублей, часть из которых - средства округа. Власти района ожидают, что к концу года удастся получить дополнительные транши из регионального бюджета на указанные цели. Маркова уточнила, что муниципалитет направил заявку в окружное правительство на 2,5 миллиарда рублей.Со своей стороны глава района Андрей Трубецкой, который вручил новоселам ключи от квартир в новостройке, подчеркнул, что проблема переселения из аварийного жилья крайне актуальна для Барсово."Конечно, приятно, что так совпало - новоселье ко дню поселения. Но работы - непочатый край, в поселке 82 аварийных дома. Будем застраивать, надо быстрее строить. Хотелось бы, чтобы проблему удалось решить в течение ближайших трех-четырех лет", - сказал Трубецкой журналистам.Согласно данным районной администрации, с 2018 года в Барсово властям удалось приобрести 149 квартир, благодаря этому жилищные условия улучшили 430 участников программы.

https://ria.ru/20210615/forum-1737032842.html

https://ria.ru/20210608/park-1736087282.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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жилье, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество